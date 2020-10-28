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104 bin TL’lik ayakkabı, fuara damga vurdu

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.10.2020 14:44 | Son Güncelleme

Türk ayakkabı sektörünün küresel vitrini olarak kabul edilen Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye fuarı kapılarını açtı. Antalya’da düzenlenen fuara üzeri özel taşlarla kaplanan ve tamamen el işçiliği ile tasarlanan ayakkabı damgasını vurdu. Bir ayda tamamı kadın işçiler tarafından özel olarak üretilen ayakkabı, 13 bin dolara (Yaklaşık 104 in TL) bir Türk iş adamı tarafından satın alındı.

104 bin TL’lik ayakkabı, fuara damga vurdu

Geçtiğimiz yılı 1 milyar dolar ihracatla kapatan ayakkabı sektörü Türkiye’nin toplam ihracatına katkı vermeye devam ediyor. Türk ayakkabı sektörünün ‘Küresel Vitrini’ Eksposhoes, Antalya Granada Otel’de kapılarını açtı. Bu yıl 9’uncu kez düzenlenen etkinlikte dört kıtadan bine yakın yabancı sektör profesyoneli ağırlanıyor. 100 Türk ayakkabı üreticisi hem mevcut hem de alternatif ihracat pazarlarındaki konumunu pekiştirmek için son kreasyonlarını dünyanın önde gelen ayakkabı zincirlerinin temsilcilerine sergiledi.

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TASARIM VE FİYATIYLA ÖNE ÇIKTI

İstanbul merkezli bir ayakkabı firması, Eksposhoes için özel olarak tasarladığı ayakkabıyı yerli ve yabancı ziyaretçilerin beğenisine sundu. Üzerinde özel taşların yer aldığı ve tamamen el işçiliği ile tasarlanan ayakkabı fuara adeta damgasını vurdu. Bu özel ayakkabı, ismini açıklamak istemeyen bir Türk iş insanı tarafından 13 bin dolar karşılığında (Yaklaşık 104 bin TL) satın alındı. Ayakkabı, önümüzdeki yıl İtalya’da ve Rusya’da düzenlenecek ayakkabı fuarlarında ‘Made in Türkiye’ etiketi ile dünyaya sergilenecek.

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'İTALYANLARLA BAŞA BAŞ GİTTİĞİMİZ BİR TASARIM NOKTASINDAYIZ'

Fuarda değerlendirmelerde bulunan Ekspohoes CEO’su Erkan Demir, "28-30 ekim tarihlerinde arasında 9.su gerçekleşen Eksposhoes ayakkabı fuarı bugün itibarı ile açıldı. Bizim fuardaki amacımız, yaklaşık 100 katılımcı firma var. Fuarımız tamamen ihracata yönelik bir fuar. Dünyadan bine yakın yabancı ziyaretçimizin geldiği çeşitli ülkelerden ağırlık olarak Rusya, Ukrayna ve Balkan ülkelerinden ve bir kısmının Avrupa'dan gelen ziyaretçilerimizle fuarımızı açtık. Fuarda bugün damgasını vuran İstanbul merkezli bir firma tarafından bir ayakkabı tasarlandı" dedi.

Ayakkabının başka bir özelliğinin de emekçi kadın işçiler tarafından 1 ay içinde yapılması olduğunu söyleyen Demir, ayakkabının 13 bin dolar karşılığında bir Türk işadamı tarafından satın alındığını açıkladı. Demir şöyle devam etti:

"Ayakkabının yurt dışında gerçekleşen fuarlarda da 'made in Türkiye' olarak tanıtımı yapılacaktır. Ayakkabının tasarımında ve üstündeki taşların ve bir ay süre içerisinde kadın emekçiler tarafından tek tek işlenerek bir pırlanta ve takı işçiliği bakımından hassasiyetle yapılmıştır. 104 bin TL civarında şu an itibarı ile bunun özelliği bizim Türk ayakkabı imalatçılarımızın tasarımda iyi bir noktaya geldiği stantları gezdiğimizde göreceksiniz. İnanılmaz tasarımları göreceksiniz. Bugün Avrupa'nın ayakkabı merkezi olarak görülen İtalyanların bile başa baş gittiğimiz bir tasarım noktasındayız. Türk ayakkabısı dünyada ciddi anlamda rağbet gören ve kurlardan dolayı da ticaret ve ihracat potansiyelini çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Bu tamamen özel bir ayakkabı üzerindeki taşlar ve el işçiliği buna o kıymeti veriyor ama bu kadar güzel sade ayakkabılarımızda bütün bayanların beğenisine sunulacak şekilde stantlarımız da var" şeklinde konuştu.

Fuara ziyarete gelen Anna Rucak, gazetecilerden baktığı pırlantalı ayakkabının fiyatını duyunca çok şaşırdı. Rucak, "Çok güzel ama çok pahalı" diye konuştu.

KAYNAK:İHA

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