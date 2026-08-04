11 Ağustos 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

Bu hafta BİM'e kaşar, tost, eritme ve süzme peynir çeşitleri ile süt, yoğurt ve kefir gibi zengin süt ürünleri geliyor. Piliç, sosis, sucuk ve döner gibi şarküteri ürünlerinin yanı sıra soğuk kahve, dondurma, cips ve gofret gibi lezzetli atıştırmalıklar raflarda yerini alıyor. Ev ihtiyaçlarına yönelik olarak da tuvalet kağıdı, deterjan, yumuşatıcı ve yüzey temizleyiciler ile makyaj ve kişisel bakım ürünleri avantajlı fiyatlarla sunuluyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bebek bezi aylık paket Jenny & Willy 399 TL

Bebek bezi aylık paket Jenny & Willy 399 TL

Tuvalet kağıdı Queen Bambu 24'lü 179 TL

Kağıt havlu Queen Bambu 8'li 99,50 TL

Yüzey temizleyici Asperox 2,5 l 129 TL

Ultra çamaşır suyu Hypo 3240 ml 129 TL

Yüzey temizlik havlusu Solo 100'lü 84 TL

Islak havlu Pofu 100'lü 26,50 TL

Çamaşır yumuşatıcısı Yumoş 5 l 199 TL

Bulaşık makinesi kapsül Bingo Pro 50'li 262 TL

Hijyenik ped Sleepy Bio Natural 89 TL

Sıvı sabun Fax 3000 ml 95 TL

Köpük çamaşır suyu Hypo 750 ml 59 TL

Arap sabun sprey Miss 750 ml 59 TL

Toz deterjan Bingo Mutlu Yuvam 10 kg 449 TL

Çamaşır makine temizleyicisi Marc 500 ml 119 TL

Wc temizleyici köpük Koruma 500 ml 89 TL

Konsantre çamaşır yumuşatıcısı Yumoş Extra 1440 ml 289 TL

Decosphere air freshener Greenworld 110 ml 159 TL

Air freshener oda kokusu Greenworld 300 ml 59 TL

Robot süpürge solüsyonu Rasne 1 l 199 TL

Bb krem set Note 189 TL

Gözaltı kapatıcısı Note 149 TL

Allık Note 179 TL

Lip oil Note 199 TL

Kaş maskarası Note 189 TL

Bebek şampuanı Agu Baby 1 l 99 TL

Kolay tarama spreyi Agu Baby 200 ml 49 TL

Lifli sabun La Diva 130 g 79 TL

Deodorant Nivea 200 ml 129 TL

Parfüm Repute 100 ml 269 TL

Parfüm Chronic Men 100 ml 269 TL

Roll-on Chronic Men-Repute 50 ml 69 TL

Deodorant Chronic Men-Repute 150 ml 85 TL

Şampuan Head & Shoulders 625 ml 199 TL

Diş macunu Agarta 100 ml 129 TL

Tıraş bıçağı Epi 4'lü 99 TL

Buzdolabı poşeti büyük boy Sera 80'li 69,50 TL

Buzdolabı poşeti orta boy Sera 80'li 59,50 TL

Böcek ilacı haşereye etkili Oithox Plus 500 ml 259 TL

Hamam böceği ve karınca jeli Oithox Plus 5 g 199 TL

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Kakaolu fındık kreması Torku Banada 370 g 239 TL

Kakaolu fındık kreması Torku Banada 370 g 239 TL

Soğuk kahve Nescafe Xpress 1 l 129 TL

Patates cipsi kibrit patates Cipso 35 g 18,50 TL

Protein cipsi Ülker Go Ahead 55 g 54 TL

Nohut cipsi Fellas 50 g 49 TL

Meyveli çilek küpleri Patiseath 20 g 24,50 TL

Patates cipsi Master Potato 160 g 89,50 TL

Meyve aromalı organik lolipop Mom Organic 5,8 gx10 69 TL

Karamelli waffle gofret Granex 90 g 49 TL

Fındık kremalı gofret Aktürk 475 g 79 TL

Çikolata kaplamalı vişneli sandviç kek Luppo 182 g 75 TL

Baharatlı çubuk kraker Eti Crax 175 g 32,50 TL

Gazoz Uludağ Efsane 2,5 l 69,50 TL

Gazlı içecek kola Le'cola 2,5 l 55 TL

Limon aromalı kola Pepsi 1 l 49,50 TL

Çilek aromalı limonata Le'monatta 1 l 29,50 TL

Filtre kahve Nescafe 250 g 199 TL

Enerji içeceği Performans 500 ml 35 TL

Şeftali aromalı soğuk çay Züber 250 ml 49,50 TL

Bitki çayı çeşitleri hot&cold Lipton 18'li 65 TL

Aromalı maden suyu çeşitleri Kızılay 6x200 ml 69,50 TL

Sade maden suyu Kızılay 6x200 ml 55 TL

Soğuk kahve Sek 285 ml 49,50 TL

Şalgam suyu Kavaklıdere 3 l 65 TL

İndirimli atıştırmalıklardan seçtiklerimiz için buraya tıklayın.

Taze kaşar peyniri Teksüt 1000 g 369 TL

Taze kaşar peyniri Teksüt 1000 g 369 TL

Yağlı süt Aytaç 1 l 35 TL

Yarım yağlı tost peyniri Aknaz 1500 g 399 TL

Eritme peyniri Binvezir 1000 g 349 TL

Lor peyniri Aknaz 1000 g 69,50 TL

Tam yağlı klasik beyaz peynir Taciroğlu 450 g 239 TL

Tam yağlı dil peyniri Kaya Çiftliği 250 g 119 TL

Yağlı yoğurt Sek 3000 g 155 TL

Yağlı yoğurt Yörükoğlu 3000 g 179 TL

Süzme yoğurt Aynes 900 g 135 TL

Laktozsuz kefir Altınkılınç 1 l 109,50 TL

İtalyan karameli aromalı pastörize süt Dost 1 l 65 TL

Mix&go buğday aromalı probiyotikli yoğurt&çilek, çiya ve yulaflı granola Activia 3x183 g 159 TL

Ayran Sek 200 ml 10 TL

Çilekli quark Sek 140 g 52,50 TL

Orman meyveli yoğurt Yörükoğlu Mixo 125 g 26,50 TL

Hindi salam Pınar 50 g 14,50 TL

Dana kasap sucuk Altın Dana 500 g 339 TL

Piliç frankurter sosis Namet 300 g 69 TL

Dana döner bonfilet 250 g 149 TL

Çıtır piliç topları Banvit 1000 g 169 TL

Piliç schnitzel Gedik 1000 g 129 TL

Bütün piliç Banvit 1000 g 69,90 TL

Sorbe Carte D'or 850 ml 275 TL

Lokmalık antep fıstıklı Adora 100 ml 99 TL

Çikolata kaplı atıştırmalık Patiswiss 140 g 199 TL

Ülker Mcvities Golf 430 ml 249 TL

Gıda kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerik 4 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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