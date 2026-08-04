11 Ağustos 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

Bu hafta BİM'e kaşar, tost, eritme ve süzme peynir çeşitleri ile süt, yoğurt ve kefir gibi zengin süt ürünleri geliyor. Piliç, sosis, sucuk ve döner gibi şarküteri ürünlerinin yanı sıra soğuk kahve, dondurma, cips ve gofret gibi lezzetli atıştırmalıklar raflarda yerini alıyor. Ev ihtiyaçlarına yönelik olarak da tuvalet kağıdı, deterjan, yumuşatıcı ve yüzey temizleyiciler ile makyaj ve kişisel bakım ürünleri avantajlı fiyatlarla sunuluyor.
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Bebek bezi aylık paket Jenny & Willy 399 TL
- Bebek bezi aylık paket Jenny & Willy 399 TL
- Tuvalet kağıdı Queen Bambu 24'lü 179 TL
- Kağıt havlu Queen Bambu 8'li 99,50 TL
- Yüzey temizleyici Asperox 2,5 l 129 TL
- Ultra çamaşır suyu Hypo 3240 ml 129 TL
- Yüzey temizlik havlusu Solo 100'lü 84 TL
- Islak havlu Pofu 100'lü 26,50 TL
- Çamaşır yumuşatıcısı Yumoş 5 l 199 TL
- Bulaşık makinesi kapsül Bingo Pro 50'li 262 TL
- Hijyenik ped Sleepy Bio Natural 89 TL
- Sıvı sabun Fax 3000 ml 95 TL
- Köpük çamaşır suyu Hypo 750 ml 59 TL
- Arap sabun sprey Miss 750 ml 59 TL
- Toz deterjan Bingo Mutlu Yuvam 10 kg 449 TL
- Çamaşır makine temizleyicisi Marc 500 ml 119 TL
- Wc temizleyici köpük Koruma 500 ml 89 TL
- Konsantre çamaşır yumuşatıcısı Yumoş Extra 1440 ml 289 TL
- Decosphere air freshener Greenworld 110 ml 159 TL
- Air freshener oda kokusu Greenworld 300 ml 59 TL
- Robot süpürge solüsyonu Rasne 1 l 199 TL
- Bb krem set Note 189 TL
- Gözaltı kapatıcısı Note 149 TL
- Allık Note 179 TL
- Lip oil Note 199 TL
- Kaş maskarası Note 189 TL
- Bebek şampuanı Agu Baby 1 l 99 TL
- Kolay tarama spreyi Agu Baby 200 ml 49 TL
- Lifli sabun La Diva 130 g 79 TL
- Deodorant Nivea 200 ml 129 TL
- Parfüm Repute 100 ml 269 TL
- Parfüm Chronic Men 100 ml 269 TL
- Roll-on Chronic Men-Repute 50 ml 69 TL
- Deodorant Chronic Men-Repute 150 ml 85 TL
- Şampuan Head & Shoulders 625 ml 199 TL
- Diş macunu Agarta 100 ml 129 TL
- Tıraş bıçağı Epi 4'lü 99 TL
- Buzdolabı poşeti büyük boy Sera 80'li 69,50 TL
- Buzdolabı poşeti orta boy Sera 80'li 59,50 TL
- Böcek ilacı haşereye etkili Oithox Plus 500 ml 259 TL
- Hamam böceği ve karınca jeli Oithox Plus 5 g 199 TL
Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.
Kakaolu fındık kreması Torku Banada 370 g 239 TL
- Kakaolu fındık kreması Torku Banada 370 g 239 TL
- Soğuk kahve Nescafe Xpress 1 l 129 TL
- Patates cipsi kibrit patates Cipso 35 g 18,50 TL
- Protein cipsi Ülker Go Ahead 55 g 54 TL
- Nohut cipsi Fellas 50 g 49 TL
- Meyveli çilek küpleri Patiseath 20 g 24,50 TL
- Patates cipsi Master Potato 160 g 89,50 TL
- Meyve aromalı organik lolipop Mom Organic 5,8 gx10 69 TL
- Karamelli waffle gofret Granex 90 g 49 TL
- Fındık kremalı gofret Aktürk 475 g 79 TL
- Çikolata kaplamalı vişneli sandviç kek Luppo 182 g 75 TL
- Baharatlı çubuk kraker Eti Crax 175 g 32,50 TL
- Gazoz Uludağ Efsane 2,5 l 69,50 TL
- Gazlı içecek kola Le'cola 2,5 l 55 TL
- Limon aromalı kola Pepsi 1 l 49,50 TL
- Çilek aromalı limonata Le'monatta 1 l 29,50 TL
- Filtre kahve Nescafe 250 g 199 TL
- Enerji içeceği Performans 500 ml 35 TL
- Şeftali aromalı soğuk çay Züber 250 ml 49,50 TL
- Bitki çayı çeşitleri hot&cold Lipton 18'li 65 TL
- Aromalı maden suyu çeşitleri Kızılay 6x200 ml 69,50 TL
- Sade maden suyu Kızılay 6x200 ml 55 TL
- Soğuk kahve Sek 285 ml 49,50 TL
- Şalgam suyu Kavaklıdere 3 l 65 TL
İndirimli atıştırmalıklardan seçtiklerimiz için buraya tıklayın.
Taze kaşar peyniri Teksüt 1000 g 369 TL
- Taze kaşar peyniri Teksüt 1000 g 369 TL
- Yağlı süt Aytaç 1 l 35 TL
- Yarım yağlı tost peyniri Aknaz 1500 g 399 TL
- Eritme peyniri Binvezir 1000 g 349 TL
- Lor peyniri Aknaz 1000 g 69,50 TL
- Tam yağlı klasik beyaz peynir Taciroğlu 450 g 239 TL
- Tam yağlı dil peyniri Kaya Çiftliği 250 g 119 TL
- Yağlı yoğurt Sek 3000 g 155 TL
- Yağlı yoğurt Yörükoğlu 3000 g 179 TL
- Süzme yoğurt Aynes 900 g 135 TL
- Laktozsuz kefir Altınkılınç 1 l 109,50 TL
- İtalyan karameli aromalı pastörize süt Dost 1 l 65 TL
- Mix&go buğday aromalı probiyotikli yoğurt&çilek, çiya ve yulaflı granola Activia 3x183 g 159 TL
- Ayran Sek 200 ml 10 TL
- Çilekli quark Sek 140 g 52,50 TL
- Orman meyveli yoğurt Yörükoğlu Mixo 125 g 26,50 TL
- Hindi salam Pınar 50 g 14,50 TL
- Dana kasap sucuk Altın Dana 500 g 339 TL
- Piliç frankurter sosis Namet 300 g 69 TL
- Dana döner bonfilet 250 g 149 TL
- Çıtır piliç topları Banvit 1000 g 169 TL
- Piliç schnitzel Gedik 1000 g 129 TL
- Bütün piliç Banvit 1000 g 69,90 TL
- Sorbe Carte D'or 850 ml 275 TL
- Lokmalık antep fıstıklı Adora 100 ml 99 TL
- Çikolata kaplı atıştırmalık Patiswiss 140 g 199 TL
- Ülker Mcvities Golf 430 ml 249 TL
Gıda kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Bu içerik 4 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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