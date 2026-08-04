BİM'e Philips tıraş makinesi geliyor! 7-9 Ağustos 2026 BİM kataloğu

BİM aktüel kataloğunda her ihtiyaca yönelik geniş bir ürün yelpazesi öne çıkıyor. Küçük ev aletlerinden televizyona, ankastre setlerden kişisel bakım cihazlarına kadar teknolojik ürünler dikkat çekerken; kamp sandalyeleri, el feneri ve güneşlik gibi açık hava ürünleri de bulunuyor. Tüm detaylar içerikte!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

BİM Aktüel 7 Ağustos 2026 Kataloğu

Gabardin kargo şort erkek 399 TL

Gabardin kargo şort erkek 399 TL

Maisonette el havlusu 69 TL

Maisonette yüz havlusu 109 TL

Dokuma viskon pantolon kadın 279 TL

Molinella çift kişilik lastikli çarşaf 279 TL

Molinella tek kişilik lastikli çarşaf 199 TL

Molinella yastık kılıfı 79 TL

Süzme bezi 49 TL

Safari şapka 169 TL

Şapka 129 TL

Penye şal 89 TL

BabyCo askılı bebek body 69 TL

BabyCo kısa kollu bebek body 75 TL

Kaşkorse bato külot 50 TL

Kaşkorse atlet 99 TL

Sütyen 169 TL

BabyCo 2'li fular penye mama önlüğü 89 TL

Bebek ağız mendili 69 TL

Dagi kız çocuk boxer 149 TL

Hatemoğlu babet çorap erkek 129 TL

Patik çorap kadın 69 TL

Moda ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.

Cook with Love erişte/makarna makinesi 929 TL

Cook with Love erişte/makarna makinesi 929 TL

Chef's wok tava 399 TL

Benante metal saplı sunum/kesme tahtası çeşitleri 149 TL

Rooc tırtıklı meyve bıçağı 29 TL

Kapaklı katlanır saklama kabı seti 549 TL

Hobby Life süzgeçli saklama kabı ~2.35 L 119 TL

Hobby Life süzgeçli saklama kabı ~2 L 119 TL

Hobby Life katlanır çamaşır selesi 279 TL

Süzgeçli badya ~15 L 199 TL

Süzgeç ~17 cm 89 TL

Dondurucu saklama kabı ~1200 ml 35 TL

Dondurucu saklama kabı ~2400 ml 55 TL

Saklama kabı çeşitleri 59 TL

Tepsili kahvaltı sunum seti 159 TL

Çok amaçlı organizer çeşitleri 39 TL

Mikrofiber altlıklı bulaşıklık 199 TL

Çizgi gravürlü kase ~3 L 69 TL

Sizin için indirimli küçük mutfak aletlerinden seçtiklerimiz burada.

Chef's kavanoz kapağı çeşitleri 2,90 TL

Chef's kavanoz kapağı çeşitleri 2,90 TL

Paşabahçe kapaksız kavanoz 1000 cc 18 TL

Paşabahçe kapaksız kavanoz 660 cc 15 TL

Paşabahçe kapaksız kavanoz 425 cc 14 TL

Paşabahçe kapaksız kavanoz 300 cc 9,75 TL

English Home desenli porselen pasta tabağı 359 TL

Şarkap Home desenli yuvarlak metal tepsi 79 TL

Glass in Love renkli cam yağlık 55 TL

Glass in Love boncuk detaylı bölmeli cam sunum tabağı 269 TL

Glass in Love boncuk detaylı cam sunum tabağı 269 TL

Glass in Love boncuk kulplu sedefli cam kupa 239 TL

Benante papatya desen kabartmalı kupa 129 TL

Lav renkli desenli çay seti 419 TL

Lav cam meşrubat bardağı 119 TL

Lav cam kase ~2150 cc 159 TL

Lav Defne cam saklama kabı 59 TL

Lav cam su bardağı 99 TL

Lav cam kase ~345 cc 35 TL

Mutfak kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

BİM Aktüel 9 Ağustos 2026 Kataloğu

Onvo / Senna 65 inç frameless ultra HD QLED Google TV 65UQ9500F 27,900 TL

Onvo / Senna 65 inç frameless ultra HD QLED Google TV 65UQ9500F 27,900 TL

Senna 58 inç 4K ultra HD QLED Google TV DQ33/3800 20,490 TL

Senna / Onvo 55 inç frameless ultra HD QLED Google TV 55UQ9500F 21,450 TL

QU 200 BT vücut analiz baskülü 649 TL

Nordica standlı şarjlı damacana pompası 449 TL

Omix 01 Neo cep telefonu 8GB/128GB 7,500 TL

Nokia HMD tuşlu cep telefonu 105 2023 LEDA 1,990 TL

Led aydınlatmalı tavan vantilatörü 749 TL

Akrobat masa lambası 499 TL

House Pratik şarj edilebilir mini el feneri 399 TL

Solar el fanı 349 TL

Sisus Travel araç içi güneşlik şemsiye 399 TL

Elektronik kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Kumtel beyaz turbo cam ankastre set 10,950 TL

Kumtel beyaz turbo cam ankastre set 10,950 TL

Kumtel siyah turbo cam ankastre set 10,550 TL

Arzum el blender seti Starry 1,990 TL

Fakir doğrayıcı Spinmix 1,490 TL

Emsan Bella Gusto stand mikser inci beyazı 5,990 TL

Sunny Flora Led led ışıklı su ısıtıcı kettle 690 TL

Arzum 2'si 1 arada dikey elektrikli süpürge Lungo 1,490 TL

Fakir Noble AC motor profesyonel saç kurutma makinesi 1,290 TL

Powertec turbo profesyonel saç kurutma makinesi TR-901 890 TL

Remington Coconut Smooth saç düzleştiricisi S5901 2,290 TL

Philips burun ve kulak kılı düzeltici NT1650/16 990 TL

Philips kablolu epilatör BRE228/05 1,090 TL

Fakir TrimX vücut tıraş makinesi 890 TL

Philips 6'sı 1 arada erkek bakım seti MG3916 1,390 TL

Philips sakal kesme makinesi BT3617/15 1,649 TL

Philips vücut tıraş makinesi BG1024/15 1,290 TL

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Mounty kamp sandalyesi 349 TL

Mounty kamp sandalyesi 349 TL

Plaj sandalyesi 349 TL

Mounty çocuk plaj sandalyesi 449 TL

Mounty lisanslı çocuk kamp sandalyesi 359 TL

Barbie pembe ceketli bebek 829 TL

Hot Wheels beşli araba 519 TL

Hot Wheels vintage temalı arabalar 249 TL

Barbie / Hot Wheels lisanslı tekli köpük balon 17,50 TL

Uçak fırlatıcı oyuncak 149 TL

Go Kidy kaktüs/çiçek yapım blokları 149 TL

Go Kidy ışıklı sesli sürtmeli arazi aracı 319 TL

X-Power atış oyuncağı 319 TL

Piccolo Mondi oyuncak çek bırak metal araba 159 TL

MGS ördek yakalama oyuncağı 229 TL

Articolo fotoğraf albümü 119 TL

Articolo jumbo tebeşir pastel renkler 59 TL

İnkılap klasik kitap çeşitleri 49 TL

Fisher-Price çıkartmalı boyama kitabı 49 TL

Art Craft iş makineleri kum seti 249 TL

Uçar Oyuncak oyuncak beşik 139 TL

Kamp ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan inceleyebilirsiniz.

Bu içerik 4 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.