BİM'e Philips tıraş makinesi geliyor! 7-9 Ağustos 2026 BİM kataloğu

BİM aktüel kataloğunda her ihtiyaca yönelik geniş bir ürün yelpazesi öne çıkıyor. Küçük ev aletlerinden televizyona, ankastre setlerden kişisel bakım cihazlarına kadar teknolojik ürünler dikkat çekerken; kamp sandalyeleri, el feneri ve güneşlik gibi açık hava ürünleri de bulunuyor. Tüm detaylar içerikte!
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
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BİM Aktüel 7 Ağustos 2026 Kataloğu
Gabardin kargo şort erkek 399 TL
- Gabardin kargo şort erkek 399 TL
- Maisonette el havlusu 69 TL
- Maisonette yüz havlusu 109 TL
- Dokuma viskon pantolon kadın 279 TL
- Molinella çift kişilik lastikli çarşaf 279 TL
- Molinella tek kişilik lastikli çarşaf 199 TL
- Molinella yastık kılıfı 79 TL
- Süzme bezi 49 TL
- Safari şapka 169 TL
- Şapka 129 TL
- Penye şal 89 TL
- BabyCo askılı bebek body 69 TL
- BabyCo kısa kollu bebek body 75 TL
- Kaşkorse bato külot 50 TL
- Kaşkorse atlet 99 TL
- Sütyen 169 TL
- BabyCo 2'li fular penye mama önlüğü 89 TL
- Bebek ağız mendili 69 TL
- Dagi kız çocuk boxer 149 TL
- Hatemoğlu babet çorap erkek 129 TL
- Patik çorap kadın 69 TL
Moda ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.
Cook with Love erişte/makarna makinesi 929 TL
- Cook with Love erişte/makarna makinesi 929 TL
- Chef's wok tava 399 TL
- Benante metal saplı sunum/kesme tahtası çeşitleri 149 TL
- Rooc tırtıklı meyve bıçağı 29 TL
- Kapaklı katlanır saklama kabı seti 549 TL
- Hobby Life süzgeçli saklama kabı ~2.35 L 119 TL
- Hobby Life süzgeçli saklama kabı ~2 L 119 TL
- Hobby Life katlanır çamaşır selesi 279 TL
- Süzgeçli badya ~15 L 199 TL
- Süzgeç ~17 cm 89 TL
- Dondurucu saklama kabı ~1200 ml 35 TL
- Dondurucu saklama kabı ~2400 ml 55 TL
- Saklama kabı çeşitleri 59 TL
- Tepsili kahvaltı sunum seti 159 TL
- Çok amaçlı organizer çeşitleri 39 TL
- Mikrofiber altlıklı bulaşıklık 199 TL
- Çizgi gravürlü kase ~3 L 69 TL
Sizin için indirimli küçük mutfak aletlerinden seçtiklerimiz burada.
Chef's kavanoz kapağı çeşitleri 2,90 TL
- Chef's kavanoz kapağı çeşitleri 2,90 TL
- Paşabahçe kapaksız kavanoz 1000 cc 18 TL
- Paşabahçe kapaksız kavanoz 660 cc 15 TL
- Paşabahçe kapaksız kavanoz 425 cc 14 TL
- Paşabahçe kapaksız kavanoz 300 cc 9,75 TL
- English Home desenli porselen pasta tabağı 359 TL
- Şarkap Home desenli yuvarlak metal tepsi 79 TL
- Glass in Love renkli cam yağlık 55 TL
- Glass in Love boncuk detaylı bölmeli cam sunum tabağı 269 TL
- Glass in Love boncuk detaylı cam sunum tabağı 269 TL
- Glass in Love boncuk kulplu sedefli cam kupa 239 TL
- Benante papatya desen kabartmalı kupa 129 TL
- Lav renkli desenli çay seti 419 TL
- Lav cam meşrubat bardağı 119 TL
- Lav cam kase ~2150 cc 159 TL
- Lav Defne cam saklama kabı 59 TL
- Lav cam su bardağı 99 TL
- Lav cam kase ~345 cc 35 TL
Mutfak kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
BİM Aktüel 9 Ağustos 2026 Kataloğu
Onvo / Senna 65 inç frameless ultra HD QLED Google TV 65UQ9500F 27,900 TL
- Onvo / Senna 65 inç frameless ultra HD QLED Google TV 65UQ9500F 27,900 TL
- Senna 58 inç 4K ultra HD QLED Google TV DQ33/3800 20,490 TL
- Senna / Onvo 55 inç frameless ultra HD QLED Google TV 55UQ9500F 21,450 TL
- QU 200 BT vücut analiz baskülü 649 TL
- Nordica standlı şarjlı damacana pompası 449 TL
- Omix 01 Neo cep telefonu 8GB/128GB 7,500 TL
- Nokia HMD tuşlu cep telefonu 105 2023 LEDA 1,990 TL
- Led aydınlatmalı tavan vantilatörü 749 TL
- Akrobat masa lambası 499 TL
- House Pratik şarj edilebilir mini el feneri 399 TL
- Solar el fanı 349 TL
- Sisus Travel araç içi güneşlik şemsiye 399 TL
Elektronik kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Kumtel beyaz turbo cam ankastre set 10,950 TL
- Kumtel beyaz turbo cam ankastre set 10,950 TL
- Kumtel siyah turbo cam ankastre set 10,550 TL
- Arzum el blender seti Starry 1,990 TL
- Fakir doğrayıcı Spinmix 1,490 TL
- Emsan Bella Gusto stand mikser inci beyazı 5,990 TL
- Sunny Flora Led led ışıklı su ısıtıcı kettle 690 TL
- Arzum 2'si 1 arada dikey elektrikli süpürge Lungo 1,490 TL
- Fakir Noble AC motor profesyonel saç kurutma makinesi 1,290 TL
- Powertec turbo profesyonel saç kurutma makinesi TR-901 890 TL
- Remington Coconut Smooth saç düzleştiricisi S5901 2,290 TL
- Philips burun ve kulak kılı düzeltici NT1650/16 990 TL
- Philips kablolu epilatör BRE228/05 1,090 TL
- Fakir TrimX vücut tıraş makinesi 890 TL
- Philips 6'sı 1 arada erkek bakım seti MG3916 1,390 TL
- Philips sakal kesme makinesi BT3617/15 1,649 TL
- Philips vücut tıraş makinesi BG1024/15 1,290 TL
Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.
Mounty kamp sandalyesi 349 TL
- Mounty kamp sandalyesi 349 TL
- Plaj sandalyesi 349 TL
- Mounty çocuk plaj sandalyesi 449 TL
- Mounty lisanslı çocuk kamp sandalyesi 359 TL
- Barbie pembe ceketli bebek 829 TL
- Hot Wheels beşli araba 519 TL
- Hot Wheels vintage temalı arabalar 249 TL
- Barbie / Hot Wheels lisanslı tekli köpük balon 17,50 TL
- Uçak fırlatıcı oyuncak 149 TL
- Go Kidy kaktüs/çiçek yapım blokları 149 TL
- Go Kidy ışıklı sesli sürtmeli arazi aracı 319 TL
- X-Power atış oyuncağı 319 TL
- Piccolo Mondi oyuncak çek bırak metal araba 159 TL
- MGS ördek yakalama oyuncağı 229 TL
- Articolo fotoğraf albümü 119 TL
- Articolo jumbo tebeşir pastel renkler 59 TL
- İnkılap klasik kitap çeşitleri 49 TL
- Fisher-Price çıkartmalı boyama kitabı 49 TL
- Art Craft iş makineleri kum seti 249 TL
- Uçar Oyuncak oyuncak beşik 139 TL
Kamp ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan inceleyebilirsiniz.
Bu içerik 4 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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