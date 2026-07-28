BİM'e Tefal tava geliyor! 31 Temmuz 2026 BİM kataloğu

Bu hafta BİM'e hem mutfak hem de ev tekstili tarafında oldukça zengin bir ürün yelpazesi geliyor. Tefal düdüklü tencere ve tavalardan Paşabahçe bardaklara, cam kilitli saklama kaplarından fırın kaplarına ve pratik mutfak gereçlerine kadar hayatı kolaylaştıracak pek çok züccaciye ürünü raflarda yerini alıyor. Ayrıca yazlık şortlar, çift kişilik pike setleri, şık masa örtüleri, çocuk şapkaları ve iç giyim çeşitleriyle ev tekstilinde de geniş bir ürün seçeneği sunuluyor.
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Viskon keten şort kadın 299 TL
- Viskon keten şort kadın 299 TL
- Şort erkek 299 TL
- Çift kişilik pike seti 469 TL
- Masa örtüsü 140x210 cm 209 TL
- Masa örtüsü 140x180 cm 279 TL
- Su emici paspas 129 TL
- Hasır şapka ve çanta set çocuk 249 TL
- Micro kep 129 TL
- Fermuarlı kep 149 TL
- Ören Bayan aplikeli şapka 189 TL
- Kot şapka 189 TL
- Havlu saç bonesi 75 TL
- Mutfak halısı 2'li 169 TL
- File bere kadın 169 TL
- Kısa konç çorap çeşitleri kadın 3'lü 89 TL
- Dagi sütyen ve külot seti 399 TL
- Lazer kesim yüksek bel paçalı korse 199 TL
- Seamless boxer/slip çeşitleri kadın 69 TL
- Boxer erkek 89 TL
Moda ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.
Tefal düdüklü tencere ~6 l 3,990 TL
- Tefal düdüklü tencere ~6 l 3,990 TL
- Tefal krep tava ~25 cm 699 TL
- Tefal Simplicity tava ~24 cm 649 TL
- Tefal Simplicity tava ~32 cm 899 TL
- English Home çelik servis gereçleri 149 TL
- Paşabahçe Echo meşrubat bardağı 3'lü 99 TL
- Paşabahçe Echo su bardağı 3'lü 79 TL
- Paşabahçe Ramekin kase 6'lı 189 TL
- Glass in Love cam ayıcık şekilli kapaklı pipetli bardak 149 TL
- Colorina gold rimli pasta tabağı 4'lü 349 TL
- Colorina gold rimli meyvelik 189 TL
- Colorina gold rimli kase 69 TL
- Rakle bambu kapaklı kavanoz 600 cc 109 TL
- Rakle bambu kapaklı kavanoz 1050 cc 129 TL
- Lav cam kilitli saklama kabı çeşitleri 400 cc 89 TL
- Lav cam kilitli saklama kabı çeşitleri 800 cc 119 TL
- Lav cam kilitli saklama kabı çeşitleri 1200 cc 139 TL
- Lav cam kilitli saklama kabı çeşitleri 1900 cc 179 TL
- Rakle desenli meşrubat bardağı 75 TL
Sizin için indirimli mutfak ürünlerinden seçtiklerimiz burada.
Hobby Life pasta/börek taşıma kabı 159 TL
- Hobby Life pasta/börek taşıma kabı 159 TL
- Hamur leğeni 175 TL
- Tek fiyat mutfak gereçleri 55 TL
- Okyanus Home tek fiyat mutfak ürünleri 33 TL
- Vakumlu ahşap kapaklı renkli baharatlık 52 TL
- Mutfak seti 9 parça 229 TL
- Benante dondurma şekilli pipetli bardak 349 TL
- Renkli silikon buz kalıbı çeşitleri 249 TL
- 3'lü şekilli buzluk 59 TL
- Buzluk çeşitleri 39 TL
- Kapaklı mega kase 129 TL
- Badya seti 3'lü 79 TL
- Glass in Love cam kupa 6'lı 199 TL
- Vip Ahmet vakumlu yuvarlak saklama kabı ~0,3 l 16 TL
- Vip Ahmet vakumlu yuvarlak saklama kabı ~2 l 99 TL
- Vip Ahmet vakumlu yuvarlak saklama kabı ~3 l 119 TL
- Rooc meyve bıçağı 8'li 119 TL
- Rooc mutfak makası 59 TL
- Luminarc temperli fırın kabı 239 TL
Mutfak saklama ve düzenleme kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Bu içerik 28 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.