BİM'e Tefal tava geliyor! 31 Temmuz 2026 BİM kataloğu

Bu hafta BİM'e hem mutfak hem de ev tekstili tarafında oldukça zengin bir ürün yelpazesi geliyor. Tefal düdüklü tencere ve tavalardan Paşabahçe bardaklara, cam kilitli saklama kaplarından fırın kaplarına ve pratik mutfak gereçlerine kadar hayatı kolaylaştıracak pek çok züccaciye ürünü raflarda yerini alıyor. Ayrıca yazlık şortlar, çift kişilik pike setleri, şık masa örtüleri, çocuk şapkaları ve iç giyim çeşitleriyle ev tekstilinde de geniş bir ürün seçeneği sunuluyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Viskon keten şort kadın 299 TL

Viskon keten şort kadın 299 TL

Şort erkek 299 TL

Çift kişilik pike seti 469 TL

Masa örtüsü 140x210 cm 209 TL

Masa örtüsü 140x180 cm 279 TL

Su emici paspas 129 TL

Hasır şapka ve çanta set çocuk 249 TL

Micro kep 129 TL

Fermuarlı kep 149 TL

Ören Bayan aplikeli şapka 189 TL

Kot şapka 189 TL

Havlu saç bonesi 75 TL

Mutfak halısı 2'li 169 TL

File bere kadın 169 TL

Kısa konç çorap çeşitleri kadın 3'lü 89 TL

Dagi sütyen ve külot seti 399 TL

Lazer kesim yüksek bel paçalı korse 199 TL

Seamless boxer/slip çeşitleri kadın 69 TL

Boxer erkek 89 TL

Moda ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.

Tefal düdüklü tencere ~6 l 3,990 TL

Tefal düdüklü tencere ~6 l 3,990 TL

Tefal krep tava ~25 cm 699 TL

Tefal Simplicity tava ~24 cm 649 TL

Tefal Simplicity tava ~32 cm 899 TL

English Home çelik servis gereçleri 149 TL

Paşabahçe Echo meşrubat bardağı 3'lü 99 TL

Paşabahçe Echo su bardağı 3'lü 79 TL

Paşabahçe Ramekin kase 6'lı 189 TL

Glass in Love cam ayıcık şekilli kapaklı pipetli bardak 149 TL

Colorina gold rimli pasta tabağı 4'lü 349 TL

Colorina gold rimli meyvelik 189 TL

Colorina gold rimli kase 69 TL

Rakle bambu kapaklı kavanoz 600 cc 109 TL

Rakle bambu kapaklı kavanoz 1050 cc 129 TL

Lav cam kilitli saklama kabı çeşitleri 400 cc 89 TL

Lav cam kilitli saklama kabı çeşitleri 800 cc 119 TL

Lav cam kilitli saklama kabı çeşitleri 1200 cc 139 TL

Lav cam kilitli saklama kabı çeşitleri 1900 cc 179 TL

Rakle desenli meşrubat bardağı 75 TL

Sizin için indirimli mutfak ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

Hobby Life pasta/börek taşıma kabı 159 TL

Hobby Life pasta/börek taşıma kabı 159 TL

Hamur leğeni 175 TL

Tek fiyat mutfak gereçleri 55 TL

Okyanus Home tek fiyat mutfak ürünleri 33 TL

Vakumlu ahşap kapaklı renkli baharatlık 52 TL

Mutfak seti 9 parça 229 TL

Benante dondurma şekilli pipetli bardak 349 TL

Renkli silikon buz kalıbı çeşitleri 249 TL

3'lü şekilli buzluk 59 TL

Buzluk çeşitleri 39 TL

Kapaklı mega kase 129 TL

Badya seti 3'lü 79 TL

Glass in Love cam kupa 6'lı 199 TL

Vip Ahmet vakumlu yuvarlak saklama kabı ~0,3 l 16 TL

Vip Ahmet vakumlu yuvarlak saklama kabı ~2 l 99 TL

Vip Ahmet vakumlu yuvarlak saklama kabı ~3 l 119 TL

Rooc meyve bıçağı 8'li 119 TL

Rooc mutfak makası 59 TL

Luminarc temperli fırın kabı 239 TL

Mutfak saklama ve düzenleme kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerik 28 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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