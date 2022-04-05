11 hizmet koluna daha 3600 ek gösterge yolda! 3. toplantı işaret edildi! 3600 ek gösterge kimlere çıkacak?

3600 ek gösterge kimlere çıkacak? Kapsam genişliyor ve 11 hizmet koluna daha ek gösterge hazırlıkları sürüyor. İlk başta polis, hemşire, öğretmen, din görevlilerine çıkması beklenen 3600 ek göstergede 11 hizmet kolunun sendikaları, bu kapsamın daha da genişlemesi için görüşmelerini sürdürüyor. Peki; 3600 ek gösterge kimlere verilecek?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE ÇIKACAK?

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, 3600 ek gösterge, TRT Haber'de yaptığı değerlendirmede; "Şu anda 11 hizmet kolunun sendikaları, bu kapsamın daha da genişlemesi için görüşmelerini sürdürüyor. Sayın Bakan Bilgin’in işaret ettiği 3’üncü toplantı da 10 Mayıs’ta yapılacak. Bu konularda uzlaşma olursa toplantıda açıklanır." ifadelerini kullandı.

BAKAN BİLGİN TARİH VERDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen "4688 Sayılı Kanun ve 10. Yılında Toplu Sözleşme Kongresi"nin açılışında konuştu. Açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendiren Bilgin, 3600 ek göstergeye ilişkin çalışmanın ise mayıs ayında tamamlanacağını belirtti. Bilgin, "3600 ek gösterge çalışmaları mayıs ayında tamamlanacak ve Meclis'e intikal ettirilecek" dedi.

BÜROKRATİK HİYERARŞİ DİKKATE ALINDI

Milyonlarca çalışanın beklediği ek gösterge düzenlemesinin Meclis tatile girmeden önce Temmuz ayında yasalaşması bekleniyor.

Kamuda 4 milyon çalışanın gelirini, aylığını etkileyecek ek gösterge düzenlemesiyle kamuda dengeler değişirken personel rejiminde de büyük bir dönüşüm yaşanacak.

POLİS İLE İL EMNİYET MÜDÜRÜ FARKI

Bakanlık, 657 sayılı Kanun kapsamında ek gösterge rakamlarını kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konuma göre değerlendiriyor. Kamudaki bürokratik hiyerarşi dikkate alınarak, polis ile il emniyet müdürü, hemşire ile il sağlık müdürü gibi statü farkları gözetilerek ek gösterge düzenlemesine gidilecek. Artış puanlarında hiyerarşi, unvan, sorumluluk görevin önemi belirleyici olacak.

Kariyer mesleklere 600-800 puan eklenirken, şube müdürleri, daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak. Kamuya ilave yük getirecek olan ek gösterge düzenlemesinde bütçe dengeleri de dikkate alınacak. Kıdemler arasında ücret dengesizliği biterken, emekli ikramiyesini artıran "tazminat yansıtma oranı" da yükseltilecek.

BÜTÜN KESİMLERİ KAPSIYOR

İlk iki toplantıda, kamuda 4 meslek dışında yöneticiler, avukatlar, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri, genel idare sınıfı, düşük ek gösterge ve ek göstergesi olmayan personel de dâhil olmak üzere bütün kesimleri kapsayan bir yaklaşım ortaya konulmuştu.

Ek gösterge kapsamında 3 milyon 175 bin kamu çalışanı bulunuyor. Ek gösterge dışında kalan personelle birlikte kamuda 4 milyon çalışan, 2 milyon 88 bin de emekli bulunuyor. Bütün unvanlardaki dengesiz olan ek göstergeler düzeltilecek.



