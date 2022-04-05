FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 11 hizmet koluna daha 3600 ek gösterge yolda! 3. toplantı işaret edildi! 3600 ek gösterge kimlere çıkacak?

11 hizmet koluna daha 3600 ek gösterge yolda! 3. toplantı işaret edildi! 3600 ek gösterge kimlere çıkacak?

05.04.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3600 ek gösterge kimlere çıkacak? 11 hizmet koluna daha 3600 ek gösterge yolu açılıyor ve kapsam genişliyor. Polis, hemşire, öğretmen, din görevlileri olarak düşünülen 3600 ek göstergeye yeni mesleklerin alınması için çalışmalar sürüyor. Peki; 3600 ek gösterge kimlere verilecek? Meclis'e Mayıs ayında geleceği açıklanan düzenlemeyle ilgili son detaylar!

11 hizmet koluna daha 3600 ek gösterge yolda! 3. toplantı işaret edildi! 3600 ek gösterge kimlere çıkacak?

3600 ek gösterge kimlere çıkacak? Kapsam genişliyor ve 11 hizmet koluna daha ek gösterge hazırlıkları sürüyor. İlk başta polis, hemşire, öğretmen, din görevlilerine çıkması beklenen 3600 ek göstergede 11 hizmet kolunun sendikaları, bu kapsamın daha da genişlemesi için görüşmelerini sürdürüyor. Peki; 3600 ek gösterge kimlere verilecek?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE ÇIKACAK?

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, 3600 ek gösterge, TRT Haber'de yaptığı değerlendirmede; "Şu anda 11 hizmet kolunun sendikaları, bu kapsamın daha da genişlemesi için görüşmelerini sürdürüyor. Sayın Bakan Bilgin’in işaret ettiği 3’üncü toplantı da 10 Mayıs’ta yapılacak. Bu konularda uzlaşma olursa toplantıda açıklanır." ifadelerini kullandı.

para1

BAKAN BİLGİN TARİH VERDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen "4688 Sayılı Kanun ve 10. Yılında Toplu Sözleşme Kongresi"nin açılışında konuştu. Açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendiren Bilgin, 3600 ek göstergeye ilişkin çalışmanın ise mayıs ayında tamamlanacağını belirtti. Bilgin, "3600 ek gösterge çalışmaları mayıs ayında tamamlanacak ve Meclis'e intikal ettirilecek" dedi.

para2

BÜROKRATİK HİYERARŞİ DİKKATE ALINDI

Milyonlarca çalışanın beklediği ek gösterge düzenlemesinin Meclis tatile girmeden önce Temmuz ayında yasalaşması bekleniyor.

Kamuda 4 milyon çalışanın gelirini, aylığını etkileyecek ek gösterge düzenlemesiyle kamuda dengeler değişirken personel rejiminde de büyük bir dönüşüm yaşanacak.

POLİS İLE İL EMNİYET MÜDÜRÜ FARKI

Bakanlık, 657 sayılı Kanun kapsamında ek gösterge rakamlarını kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik konuma göre değerlendiriyor. Kamudaki bürokratik hiyerarşi dikkate alınarak, polis ile il emniyet müdürü, hemşire ile il sağlık müdürü gibi statü farkları gözetilerek ek gösterge düzenlemesine gidilecek. Artış puanlarında hiyerarşi, unvan, sorumluluk görevin önemi belirleyici olacak.

para5

Kariyer mesleklere 600-800 puan eklenirken, şube müdürleri, daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak. Kamuya ilave yük getirecek olan ek gösterge düzenlemesinde bütçe dengeleri de dikkate alınacak. Kıdemler arasında ücret dengesizliği biterken, emekli ikramiyesini artıran "tazminat yansıtma oranı" da yükseltilecek.

BÜTÜN KESİMLERİ KAPSIYOR

İlk iki toplantıda, kamuda 4 meslek dışında yöneticiler, avukatlar, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri, genel idare sınıfı, düşük ek gösterge ve ek göstergesi olmayan personel de dâhil olmak üzere bütün kesimleri kapsayan bir yaklaşım ortaya konulmuştu.

Ek gösterge kapsamında 3 milyon 175 bin kamu çalışanı bulunuyor. Ek gösterge dışında kalan personelle birlikte kamuda 4 milyon çalışan, 2 milyon 88 bin de emekli bulunuyor. Bütün unvanlardaki dengesiz olan ek göstergeler düzeltilecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Enflasyonda korkutan tablo! Türkiye'de fiyatlar neden artıyor? Enflasyonda korkutan tablo! Türkiye'de fiyatlar neden artıyor?
Emekli ikramiyesi 40 bin lira artabilirEmekli ikramiyesi 40 bin lira artabilir
Akaryakıt fiyatları için flaş iddia: LPG fiyatı...Akaryakıt fiyatları için flaş iddia: LPG fiyatı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İlişki arayan öğretmenlerin tanışma sayfası sosyal medyayı ikiye böldü: Ev, araba...

İlişki arayan öğretmenlerin tanışma sayfası sosyal medyayı ikiye böldü: Ev, araba...

Milletvekillerinin illere göre dağılımı değişti

Milletvekillerinin illere göre dağılımı değişti

Akaryakıt fiyatlarında son durum!

Akaryakıt fiyatlarında son durum!

Bayram ikramiyeleri ayın son haftası yatıyor

Bayram ikramiyeleri ayın son haftası yatıyor

3600 ek göstergede yeni ayrıntı! Maaşlar 1.234 lira artacak!

3600 ek göstergede yeni ayrıntı! Maaşlar 1.234 lira artacak!

Araç sahiplerini üzen haber! LPG'nin fiyatı...

Araç sahiplerini üzen haber! LPG'nin fiyatı...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Afrodizyak etkisi cinsel gücü zirveye çıkarır

Afrodizyak etkisi cinsel gücü zirveye çıkarır

Yıl dönümünde üçlü ilişki hediye etti! “Diğer kadın...”

Yıl dönümünde üçlü ilişki hediye etti! “Diğer kadın...”

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Dansçı silah kuşandı! Pozu sosyal medyada olay yarattı

Dansçı silah kuşandı! Pozu sosyal medyada olay yarattı

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.