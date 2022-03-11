11 Mart 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 11 Mart 2022 Cuma 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

11 Mart Cuma günü, haftanın beşinci gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam etmişti. Dün Antalya'da yapılan kritik zirve sonrası döviz kurları yakından takip edilirken, altın ve 22 ayar altın bilezik fiyatında son durum vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki 11 Mart 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...
11 Mart Cuma günü 22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 862,85 TL
11 Mart Cuma günü 22 ayar altın bilezik satış fiyatı: 895,51 TL
11 Mart Cuma günü 18 ayar altın bilezik alış fiyatı: 695,39 TL
11 Mart Cuma günü 18 ayar altın bilezik satış fiyatı: 695,54 TL
11 Mart Cuma günü 14 ayar altın bilezik alış fiyatı: 521,94 tl
11 Mart Cuma günü 14 ayar altın bilezik satış fiyatı: 627,19 TL
11 Mart Cuma günü gram altın alış: 953,84 TL
11 Mart Cuma günü gram altın satış: 954,05 TL
11 Mart Cuma günü Cumhuriyet altını alış: 6.356,00 TL
11 Mart Cuma günü Cumhuriyet altını satış: 6.451,00 TL
11 Mart Cuma günü tam altın alış: 6,178,10 TL
11 Mart Cuma günü tam altın satış: 6.266,92 TL
11 Mart Cuma günü yarım altın alış: 3.098,00 TL
11 Mart Cuma günü yarım altın satış: 3.144,00 TL
11 Mart Cuma günü çeyrek altın alış: 1.547,00 TL
11 Mart Cuma günü çeyrek altın satış: 1.572,00 TL
11 Mart Cuma günü Ata altın alış: 6.330,00 TL
11 Mart Cuma günü Ata altın satış: 6.429,00 TL
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