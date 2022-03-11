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11 Mart 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 11 Mart 2022 Cuma 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

11.03.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Mart Cuma 22 ayar altın bilezik fiyatları haftanın beşinci gününde de vatandaşlar, yatırımcılar ve altın bilezik alacak kişiler tarafından dün Antalya'da gerçekleştirilen Ukrayna Rusya zirvesi sonrası yakından takip ediliyor. Peki 11 Mart 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte 11 Mart 2022 Cuma 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

11 Mart 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 11 Mart 2022 Cuma 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

11 Mart Cuma günü, haftanın beşinci gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam etmişti. Dün Antalya'da yapılan kritik zirve sonrası döviz kurları yakından takip edilirken, altın ve 22 ayar altın bilezik fiyatında son durum vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki 11 Mart 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

11 MART'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

11 Mart Cuma günü 22 ayar altın bilezik alış fiyatı: 862,85 TL

11 Mart Cuma günü 22 ayar altın bilezik satış fiyatı: 895,51 TL

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

11 Mart Cuma günü 18 ayar altın bilezik alış fiyatı: 695,39 TL

11 Mart Cuma günü 18 ayar altın bilezik satış fiyatı: 695,54 TL

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

11 Mart Cuma günü 14 ayar altın bilezik alış fiyatı: 521,94 tl

11 Mart Cuma günü 14 ayar altın bilezik satış fiyatı: 627,19 TL

Altın güne nasıl başladı?

GRAM ALTIN NE KADAR?

11 Mart Cuma günü gram altın alış: 953,84 TL

11 Mart Cuma günü gram altın satış: 954,05 TL

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CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

11 Mart Cuma günü Cumhuriyet altını alış: 6.356,00 TL

11 Mart Cuma günü Cumhuriyet altını satış: 6.451,00 TL

728xauto

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

11 Mart Cuma günü tam altın alış: 6,178,10 TL

11 Mart Cuma günü tam altın satış: 6.266,92 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

11 Mart Cuma günü yarım altın alış: 3.098,00 TL

11 Mart Cuma günü yarım altın satış: 3.144,00 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

11 Mart Cuma günü çeyrek altın alış: 1.547,00 TL

11 Mart Cuma günü çeyrek altın satış: 1.572,00 TL

ATA ALTIN NE KADAR OLDU?

11 Mart Cuma günü Ata altın alış: 6.330,00 TL

11 Mart Cuma günü Ata altın satış: 6.429,00 TL

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Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın yarım altın tam altın Rusya Ukrayna
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