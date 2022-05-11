11 Mayıs 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 11 Mayıs 2022 Salı 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

11 Mayıs Çarşamba "22 ayar altın bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı haftanın üçüncü günün de vatandaşlar tarafından günün ilk saatlerinden bu yana araştırılıyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi devam etmişti. 22 ayar altın bilezik bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 11 Mayıs 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

11 MAYIS'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

11 Mayıs günü yani haftanın üçüncü gününde 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 840,21 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 11 Mayıs 2022 itibariyle 835,73 TL alış ve 845,23 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 658,76 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 661,02 TL alış ve 661,19 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 607,53 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise 505,90 TL alış ve 610,32 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 902,42 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 904,79 lira satış fiyatı 904,99 liradan işlem görüyor.

Gram altın alış: 904,79 TL

Gram altın satış: 904,99 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.055,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 5.985,00 TL satış fiyatı 6.079,00 TL üzerinden işlem görüyor.

Cumhuriyet altını alış: 5.985,00 TL

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Cumhuriyet altını satış: 6.079,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.038,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 2.996,00 TL alış ve 3.049,00 TL satış fiyatına sahip.

Yarım altın alış: 2.996,00 TL

Yarım altın satış: 3.049,00 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.519,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak bugün 1.499,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.524,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Çeyrek altın alış: 1.499,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.524,00 TL

