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11 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu | A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

14.05.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Mayıs haftasının A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Vatandaşlar ve alışveriş tutkunları merakla A101 aktüel ürünler kataloğunu beklemeye koyulmuştu. Peki A101 market şubelerinde geçerli olacak birbirinden farklı, indirimli ürünlerin yer aldığı katalogda neler var? A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var? İşte 11 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu...

11 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu | A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

Alışveriş tutkunları ve ihtiyaçlarına yönelik alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar merakla A101 aktüel ürünler kataloğunu beklemeye koyulmuştu. A101 market şubelerinde geçerli olacak birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı katalog yayınlandı. Peki A101 aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

11 MAYIS A101 AKTÜEL KATALOĞU... A101 AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

A101 aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında Kocatepe Türk Kahvesi 9,95 TL'den satışa sunuluyor. Binboğa Çiçek Balı ise 14,95 TL üzerinden tüketicinin beğenisine sunuldu.

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İkinci sayfada Yörükoğlu Tam Yağlı Beyaz Peynir 28,95 TL üzerinden satılırken, İçim Çikolatalı Pastörize Süt 7,95 TL'den satışa sunuldu.

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Üçüncü sayfada Tarabya Yarım Yağlı Dilimli Taze Tost Peyniri 45,95 TL'den satışa sunulurken, Birşah Az Yağlı Yoğurt 23,50 TL ile tüketicilerin beğenisine sunuldu.

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14 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu...14 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
Anahtar Kelimeler:
a101
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