FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

11 milyonu ilgilendiriyor! Asgari ücret reçetesi belli oldu 'Daha yolun başında'

Asgari ücret yüzde 27 zam ile 28 bin 75 TL oldu. Sadece maaş değil aynı zamanda bazı ödeme kalemlerini de ilgilendiren asgari ücret 11 milyon vatandaşı ilgilendiriyor. SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, yeni asgari ücret ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

11 milyonu ilgilendiriyor! Asgari ücret reçetesi belli oldu 'Daha yolun başında'
Ezgi Sivritepe

2026 asgari ücreti 28 bin 75 TL oldu. Sadece maaşları değil bazı ücret kalemlerini de belirleyen asgari ücret doğrudan 7,5 milyon dolaylı olarak ise 11 milyon vatandaşı ilgilendiriyor. GSS prim ödemelerinden, SGK prim gelirlerine kadar pek çok kalemi etkileyen asgari ücret bu yıl yüzde 27 zamlandı.

11 milyonu ilgilendiriyor! Asgari ücret reçetesi belli oldu Daha yolun başında 1

AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALDI

Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde konu ile ilgili açıklamalarda bulunan SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını belirtti. Karakaş, hayat pahalılığı ve kira fiyatlarını işaret ederek söz konusu zammın iç açıcı olmadığını belirtti ve, "Daha yolun başında açlık sınırının ancak %93’üne karşılık geliyor" dedi.
11 milyonu ilgilendiriyor! Asgari ücret reçetesi belli oldu Daha yolun başında 2

"CAN SUYU"

İşverenin işçiye bu rakamın altında bir rakam veremeyeceğinin altını çizen Karakaş, işçi için geçim işveren için maliyet anlamı taşdığını söyledi. Karakaş, "2026 ile birlikte işveren SGK primleri %21,75’e yükselirken, devlet "kurallara uyan" işverene can suyu teşvik ve destekler veriyor" sözlerini kullandı.

Yasal yükümlülüklerini yerine getiren işverenlere 1200 TL destek ödemesinin olduğunu hatırlatan Karakaş, "Ayrıca imalat sektöründeki ek %5’lik teşviklerle birlikte, asgari ücretin işverene maliyeti önemli oranda azalıyor" cümlelerini sarf etti.
11 milyonu ilgilendiriyor! Asgari ücret reçetesi belli oldu Daha yolun başında 3

VERGİ YOKSA AGİ DE YOK!

Son olarak Asgari Geçim İndirimi (AGİ) için de açıklamada bulunan Karakaş, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Asgari ücret üzerinden Gelir ve Damga Vergisi alınmadığı için, vergi iadesi mahiyetindeki Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulaması bu yıl da söz konusu olmayacak. İşçiden sadece %15 oranında SGK ve işsizlik sigortası kesintisi yapılacak"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elektrikli araçlarda yeni lider belli oldu! O marka tahttan indiElektrikli araçlarda yeni lider belli oldu! O marka tahttan indi
Change araç çetesi çökertildi! Şasi numaralarını değiştirip piyasaya sürüyorlardıChange araç çetesi çökertildi! Şasi numaralarını değiştirip piyasaya sürüyorlardı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret İsa Karakaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Bayern Münih'e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması

Bayern Münih'e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Fragman bekleniyor

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Fragman bekleniyor

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.