11 milyonu ilgilendiriyor! Asgari ücret reçetesi belli oldu 'Daha yolun başında'

2026 asgari ücreti 28 bin 75 TL oldu. Sadece maaşları değil bazı ücret kalemlerini de belirleyen asgari ücret doğrudan 7,5 milyon dolaylı olarak ise 11 milyon vatandaşı ilgilendiriyor. GSS prim ödemelerinden, SGK prim gelirlerine kadar pek çok kalemi etkileyen asgari ücret bu yıl yüzde 27 zamlandı.

AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALDI

Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde konu ile ilgili açıklamalarda bulunan SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını belirtti. Karakaş, hayat pahalılığı ve kira fiyatlarını işaret ederek söz konusu zammın iç açıcı olmadığını belirtti ve, "Daha yolun başında açlık sınırının ancak %93’üne karşılık geliyor" dedi.



"CAN SUYU"

İşverenin işçiye bu rakamın altında bir rakam veremeyeceğinin altını çizen Karakaş, işçi için geçim işveren için maliyet anlamı taşdığını söyledi. Karakaş, "2026 ile birlikte işveren SGK primleri %21,75’e yükselirken, devlet "kurallara uyan" işverene can suyu teşvik ve destekler veriyor" sözlerini kullandı.

Yasal yükümlülüklerini yerine getiren işverenlere 1200 TL destek ödemesinin olduğunu hatırlatan Karakaş, "Ayrıca imalat sektöründeki ek %5’lik teşviklerle birlikte, asgari ücretin işverene maliyeti önemli oranda azalıyor" cümlelerini sarf etti.



VERGİ YOKSA AGİ DE YOK!

Son olarak Asgari Geçim İndirimi (AGİ) için de açıklamada bulunan Karakaş, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Asgari ücret üzerinden Gelir ve Damga Vergisi alınmadığı için, vergi iadesi mahiyetindeki Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulaması bu yıl da söz konusu olmayacak. İşçiden sadece %15 oranında SGK ve işsizlik sigortası kesintisi yapılacak"