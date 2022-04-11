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11 Nisan 2022 Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto para fiyatları 11 Nisan 2022 Pazartesi

11.04.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Nisan 2022 Bitcoin kaç TL? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatları ile kripto paralarda son durum da merak konusu oldu. 11 Nisan 2022 Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte kripto paralarda son durum...

11 Nisan 2022 Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto para fiyatları 11 Nisan 2022 Pazartesi

11 Nisan 2022 Bitcoin kaç TL? Kripto para alım-satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kripto para piyasasına ilişkin Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatlarında son durum günün en çok araştırılan konularından biri oldu. 11 Nisan 2022 Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

BİTCOİN KAÇ TL? 11 NİSAN 2022 PAZARTESİ

11 Nisan Pazartesi günü Bitcoin alış fiyatı 621.995,79, Bitcoin satış fiyatı ise 621.995,64 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin 11 Nisan Pazartesi günü yüzde 1,26 değer kaybetti. Bitcoin'in alış fiyatı 42.192,09 , Bitcoin'in satış fiyatı 42.192,08 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum 11 Nisan Pazartesi günü yüzde 2,34 değer kaybetti. Ethereum'un alış fiyatı 3.177,0100 satış fiyatı ise 3.177,0000 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 11 NİSAN 2022 PAZARTESİ

11 Nisan Pazartesi Ethereum'un alış fiyatı 46.835,4814 TL, satış fiyatı 46.835,3340 TL'dir.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 11 Nisan Pazartesi günü yüzde 41,14 düştü. 11 Nisan Pazartesi günü Dogecoin alış fiyatı 0,1472 46.835,3340 satış fiyatı ise 0,1471 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 8 NİSAN 2022 CUMA

11 Nisan Pazartesi günü Dogecoin alış fiyatı 2,1700, satış fiyatı ise 2,1685 oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 11 Nisan Pazartesi günü yüzde 3,76 düştü. Ripple alış fiyatı 0,7372 Dolar, satış fiyatı ise 0,7371 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 11 NİSAN 2022 PAZARTESİ

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 10,8678 TL, satış fiyatı ise 10,8663 TL oldu.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Dogecoin
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