11 Nisan 2022 Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto para fiyatları 11 Nisan 2022 Pazartesi

11 Nisan 2022 Bitcoin kaç TL? Kripto para alım-satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kripto para piyasasına ilişkin Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatlarında son durum günün en çok araştırılan konularından biri oldu. 11 Nisan 2022 Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.
11 Nisan Pazartesi günü Bitcoin alış fiyatı 621.995,79, Bitcoin satış fiyatı ise 621.995,64 TL oldu.
Bitcoin 11 Nisan Pazartesi günü yüzde 1,26 değer kaybetti. Bitcoin'in alış fiyatı 42.192,09 , Bitcoin'in satış fiyatı 42.192,08 Dolar oldu.
Ethereum 11 Nisan Pazartesi günü yüzde 2,34 değer kaybetti. Ethereum'un alış fiyatı 3.177,0100 satış fiyatı ise 3.177,0000 Dolar oldu.
11 Nisan Pazartesi Ethereum'un alış fiyatı 46.835,4814 TL, satış fiyatı 46.835,3340 TL'dir.
Dogecoin'in değeri 11 Nisan Pazartesi günü yüzde 41,14 düştü. 11 Nisan Pazartesi günü Dogecoin alış fiyatı 0,1472 46.835,3340 satış fiyatı ise 0,1471 Dolar oldu.
11 Nisan Pazartesi günü Dogecoin alış fiyatı 2,1700, satış fiyatı ise 2,1685 oldu.
Ripple'ın değeri 11 Nisan Pazartesi günü yüzde 3,76 düştü. Ripple alış fiyatı 0,7372 Dolar, satış fiyatı ise 0,7371 Dolar oldu.
Bugün Ripple'ın alış fiyatı 10,8678 TL, satış fiyatı ise 10,8663 TL oldu.
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