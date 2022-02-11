11 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? Kripto paralarda son durum 11 Şubat 2022 Cuma

11 Şubat Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para piyasalarında yaşanan gelişmeler ellerindeki parayı değerlendirmek ve kripto para alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkezli JP Morgan Bankası, geçtiğimiz günlerde Bitcoin için adil değeri cari piyasa fiyatının yüzde 12 altı olarak belirledi. Bitcoin'in durumu; Ethereum, XRP gibi diğer kripto paralarına da etkiliyıor. Peki 11 Şubat Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? İşte 11 Şubat Cuma Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple fiyatlarında son durum...

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin'in 11 Şubat Cuma günü alış fiyatı 43.070,10 dolar, satış fiyatı ise 43.134,10 dolar oldu. Bitcoin'in alış TL değeri 581.920,12, satış değeri ise 582.784,83 TL oldu.

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum 11 Şubat Cuma sabahı yüzde 0,18 değer kaybederek 41.432,29 Türk Lirasını gördü.

