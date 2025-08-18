FİNANS

11 ülkeden talep geldi! Bakan Uraloğlu açıkladı 'Sektör büyüyor'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk yapımı sıcak hava balonlarına bu yıl itibarıyla 11 ülkeden talep geldiğini belirterek, "Ruanda, Gana, Mısır, Azerbaycan, Katar, Umman, Tanzanya, Güney Kore, Japonya, Meksika ve Ürdün'e toplamda 42 balon ihraç edildi." ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli üretim sıcak hava balonu ihracatına ilişkin açıklama yaptı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM), CTM-ERP (KDM-ERP) sistemiyle geliştirilen yerli ve milli yazılımlar ile sertifikasyon süreçlerinin uluslararası standartlarda gerçekleştirildiğini bildiren Uraloğlu, Türk firması tarafından üretilen sıcak hava balonlarının, 2019 yılında tip sertifikası alarak resmi olarak tescillendiğini hatırlattı.

"ÜLKEMİZİ HAVACILIK ALANINDA İHRACATÇI KONUMA TAŞIDIK"

Uraloğlu, böylece HÜRKUŞ eğitim uçağından sonra Türkiye'de tip sertifikası verilen ikinci sivil hava aracının sıcak hava balonları olduğunu aktardı. İlk ihracatın ise 2020 yılında Ruanda'ya yapıldığına anımsatan Uraloğlu, tarihte ilk kez bir sivil hava aracının ihraç edildiğini vurguladı.

Türk yapımı balonların uluslararası otoritelerce de kabul gördüğünü ifade eden Uraloğlu, 2022 yılında Brezilya, 2023'te Meksika sivil havacılık otoritelerinin SHGM tarafından verilen tip sertifikasını kabul ettiğini kaydetti.

Uraloğlu, Kapadokya'da her gün binlerce turisti gökyüzüyle buluşturan balonların artık dünyanın farklı coğrafyalarında da uçtuğuna işaret ederek, "Kendi ürettiğimiz balonlarımızla hem turizmimizi güçlendirdik hem de ülkemizi havacılık alanında ihracatçı konuma taşıdık. Bu başarı, Türkiye'nin havacılık vizyonunun en somut göstergesidir. Türk yapımı sıcak hava balonları bu yıl itibarıyla 11 ülkeye ihraç edildi. Ruanda, Gana, Mısır, Azerbaycan, Katar, Umman, Tanzanya, Güney Kore, Japonya, Meksika ve Ürdün'e toplamda 42 balon ihraç edildi. En çok satış yapılan ülke ise 23 balonla Mısır oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"SICAK HAVA BALONCULUĞU SEKTÖRÜ BÜYÜYOR"

Türkiye'de sıcak hava balonculuğu sektörünün büyümeye devam ettiğini aktaran Uraloğlu, bu yılın temmuz ayı itibarıyla ülkede faaliyet gösteren balon işletmesi sayısının 71'e ulaştığını belirtti.

Uraloğlu, balon sayısının ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 503'e yükseldiğini bildirerek, temmuz ayı itibarıyla taşınan yolcu sayısının ise yüzde 7 artışla 502 bin 820'ye ulaşarak yeni bir rekor kırdığını vurguladı.

Türkiye'deki 6 pilot okulunda, balon pilotu olmak için eğitim verildiğine değinen Uraloğlu, bugün toplam 703 balon pilotunun bulunduğunu ve nitelikli insan kaynağının, sektörün en önemli gücü olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

