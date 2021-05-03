1100 TL tam kapanma yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı özellikle bu paraya çok ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz sene pandeminin ortaya çıktığı dönemde 1000 TL olarak verilen yardım parası bu sene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1100 TL'ye çıkartıldı.

1100 TL TAM KAPANMA YARDIM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 1100 TL YARDIM NE ZAMAN VERİLECEK?

Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, yaptığı açıklamada "2 milyondan fazla haneye, hane başına 1100 liralık Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemesi yapacağız" dedi.

Geçen sene yapılan yardımdan da bildiğimiz üzere yardım paketi başvuruları e-devlet üzerinden yapılıyor ve sonuçlar da yine aynı sayfa üzerinden sorgulanıyor.

Bu dönem verilecek olan Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemesine başvurmak için belli başlı şartlar bulunuyor.

1100 TL TAM KAPANMA YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.