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1100 TL tam kapanma yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

03.05.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 yıllık süreç sonrasında yeniden tüm Türkiye'nin tam kapanma sürecine girmesi ile birlikte birçok vatandaş hane başına verilen 1100 lira pandemi desteğinin ne zaman sonuçlanacağını merak etmeye başladı. Geçen yıl 1000 lira olarak verilen sosyal yardım desteği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ile bu sene 1100 TL'ye çıkartıldı. İhtiyaç sahipleri e-devletten başvuru yaparak bu destekten faydalanabilecek. 1100 TL tam kapanma yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

1100 TL tam kapanma yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

1100 TL tam kapanma yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı özellikle bu paraya çok ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz sene pandeminin ortaya çıktığı dönemde 1000 TL olarak verilen yardım parası bu sene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1100 TL'ye çıkartıldı.

1100 TL TAM KAPANMA YARDIM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 1100 TL YARDIM NE ZAMAN VERİLECEK?

Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, yaptığı açıklamada "2 milyondan fazla haneye, hane başına 1100 liralık Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemesi yapacağız" dedi.

Geçen sene yapılan yardımdan da bildiğimiz üzere yardım paketi başvuruları e-devlet üzerinden yapılıyor ve sonuçlar da yine aynı sayfa üzerinden sorgulanıyor.

Bu dönem verilecek olan Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemesine başvurmak için belli başlı şartlar bulunuyor.

1100 TL TAM KAPANMA YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.

Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

  • 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

  • 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,

  • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),

  • İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,

  • İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar destekten yararlanabilmekte.

İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden ve İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlar ise nakdi destekten yararlanamayacak.

  • 5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.

  • 5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.

  • Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi tam kapanma
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