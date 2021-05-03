1100 TL tam kapanma yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı özellikle bu paraya çok ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz sene pandeminin ortaya çıktığı dönemde 1000 TL olarak verilen yardım parası bu sene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1100 TL'ye çıkartıldı.
Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, yaptığı açıklamada "2 milyondan fazla haneye, hane başına 1100 liralık Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemesi yapacağız" dedi.
Geçen sene yapılan yardımdan da bildiğimiz üzere yardım paketi başvuruları e-devlet üzerinden yapılıyor ve sonuçlar da yine aynı sayfa üzerinden sorgulanıyor.
Bu dönem verilecek olan Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ödemesine başvurmak için belli başlı şartlar bulunuyor.
AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.
Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.
Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden ve İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlar ise nakdi destekten yararlanamayacak.
5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.
5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.
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