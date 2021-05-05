1100 TL sosyal yardım parası ne zaman yatar? İşte hane başı 1100 TL pandemi sosyal destek parası ödenme tarihi...

Önceki günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık 2 milyonu aşkın haneye yapılacak olan destek ödemesi ile ilgili önemli bir açıklama yapmıştı. Bakan Yanık, yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin de Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında yapılacağını açıkladı. Peki 1100 TL yardım parası ne zaman yatar?
Pandemi sosyal yardım ödemesiyle ilgili yapılan açıklamalara göre yeni bin yüz liralık desteğe düzenli geliri olmayanlar, günlük yevmiye ile çalışırken işsiz kalıp gelirinden olanlar başvurabilecek. Her evden yalnızca bir kişinin başvurması yeterli olacak. Destek ödemesi hane başına gerçekleştirilecek.
Bu destekten düzenli geliri olan memurlar, emekliler, kamu işçileri, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alanlar yararlanamayacak. Daha önce bin liralık destekten yararlanmış olanlar da başvuruda bulunamayacak. İlk defa destekten yararlananlar başvuru yapabilecek.
Başvuranlara 'Aylık toplam geliriniz ne kadar?' 'Çalışıyor musunuz? Çalışıyorsanız işyerindeki durumunuz nedir? (ücretli, yevmiye, aile şirketi vs)', 'Kiracı mısınız? Kiranız ne kadar?', 'Su, elektrik ve doğalgaz faturanız kaç lira?' gibi sorular sorulacak.
1100 TL pandemi yardım başvuru işlemi sırasında IBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. IBAN bilgisini girmeyen vatandaşlara ise ödemeler PTT aracılığıyla yapılacak.
Hem banka hesap bilgisi bulunmayan, hem de PTT kart kullanmayan vatandaşların ise destek ödemeleri, Ramazan Bayramı'na kadar konutlarına teslim edilmiş olacak.
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