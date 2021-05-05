1100 TL sosyal yardım parası ne zaman yatar? İşte hane başı 1100 TL pandemi sosyal destek parası ödenme tarihi...

Önceki günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık 2 milyonu aşkın haneye yapılacak olan destek ödemesi ile ilgili önemli bir açıklama yapmıştı. Bakan Yanık, yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin de Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında yapılacağını açıkladı. Peki 1100 TL yardım parası ne zaman yatar?

1100 TL YARDIM PARASI NE ZAMAN YATAR? HANE BAŞI 1100 TL SOSYAL YARDIM NE ZAMAN ÖDENECEK?

Pandemi sosyal yardım ödemesiyle ilgili yapılan açıklamalara göre yeni bin yüz liralık desteğe düzenli geliri olmayanlar, günlük yevmiye ile çalışırken işsiz kalıp gelirinden olanlar başvurabilecek. Her evden yalnızca bir kişinin başvurması yeterli olacak. Destek ödemesi hane başına gerçekleştirilecek.

Bu destekten düzenli geliri olan memurlar, emekliler, kamu işçileri, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alanlar yararlanamayacak. Daha önce bin liralık destekten yararlanmış olanlar da başvuruda bulunamayacak. İlk defa destekten yararlananlar başvuru yapabilecek.

1100 TL SOSYAL YARDIM ŞARTLARI NELER?

Başvuranlara 'Aylık toplam geliriniz ne kadar?' 'Çalışıyor musunuz? Çalışıyorsanız işyerindeki durumunuz nedir? (ücretli, yevmiye, aile şirketi vs)', 'Kiracı mısınız? Kiranız ne kadar?', 'Su, elektrik ve doğalgaz faturanız kaç lira?' gibi sorular sorulacak.