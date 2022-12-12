FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 12 Aralık ALTIN BİLEZİK fiyatları kaç TL? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları canlı ne kadar?

12 Aralık ALTIN BİLEZİK fiyatları kaç TL? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları canlı ne kadar?

12.12.2022 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın alıp satacak olan tüm vatandaşlar güncel altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyorlar. Haftanın ilk işlem gününde altının gramının ne kadar olduğu ise yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, 12 Aralık ALTIN BİLEZİK fiyatları kaç TL? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları canlı ne kadar? İşte tüm detaylar...

12 Aralık ALTIN BİLEZİK fiyatları kaç TL? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları canlı ne kadar?

12 Aralık 2022 güncel altın bilezik fiyatları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Altın bilezik almayı düşünenler haftanın ilk işlem gününde 14, 18 ve 22 ayar bileziğin gram fiyatını merak ediyorlar. 12 Aralık ALTIN BİLEZİK fiyatları kaç TL? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları canlı ne kadar? İşte tüm detaylar...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 595,94 TL'den alınıyor ve 710,47 TL'den satılıyor.

bilezik

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 781,76 TL iken satışı ise 781,94 TL oldu.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 982,59 TL'den alınırken 1.046,03 TL'den satılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EYT'de kapı kapandı mı? Bakanlığa yeni rapor...EYT'de kapı kapandı mı? Bakanlığa yeni rapor...
Asgari ücret onu da etkileyecek! Yüzde 60 artış...Asgari ücret onu da etkileyecek! Yüzde 60 artış...
'EYT'de yaş sınırı olmayacaktı ama...''EYT'de yaş sınırı olmayacaktı ama...'
Anahtar Kelimeler:
bilezik 22 ayar bilezik altın gram fiyatı 18 ayar altın bilezik fiyatları bilezik gr fiyatı 14 ayar alış satış bilezik 22 ayar ne kadar

En Çok Okunan Haberler

İki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik

İki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu!

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu!

3600 ek göstergede kapsam genişliyor!

3600 ek göstergede kapsam genişliyor!

Asgari ücret pazarlığında ilk kez rakam konuşacaklar!

Asgari ücret pazarlığında ilk kez rakam konuşacaklar!

AK Parti kulislerinde konuşulan rakam ortaya çıktı!

AK Parti kulislerinde konuşulan rakam ortaya çıktı!

Bakan Varank, Meclis'e TOGG ile geldi

Bakan Varank, Meclis'e TOGG ile geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Okuldan eve geç dönüyordu! Babası takip edince...

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.