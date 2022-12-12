12 Aralık 2022 güncel altın bilezik fiyatları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Altın bilezik almayı düşünenler haftanın ilk işlem gününde 14, 18 ve 22 ayar bileziğin gram fiyatını merak ediyorlar. 12 Aralık ALTIN BİLEZİK fiyatları kaç TL? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları canlı ne kadar? İşte tüm detaylar...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 595,94 TL'den alınıyor ve 710,47 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 781,76 TL iken satışı ise 781,94 TL oldu.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 982,59 TL'den alınırken 1.046,03 TL'den satılıyor.

