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12 bin 978 TL ceza ödememek için 123 bin 500 TL ceza yedi! Bir de üstüne gözaltına alındı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
11.12.2024 09:27
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Polisin ihtarını uymadı, hayatında unutmayacağı bir ceza yedi. 50 kilometre süren kovalamaca ehliyetsiz sürücünün 123 bin lirasına mal oldu. Kırıkkale'de ehliyetsiz olduğu için polisleri peşine düşüren 22 yaşındaki genç eğer durup ehliyetsiz araç kullanma cezası yeseydi sadece 12 bin 978 lira ödeyecekti. Polisleri harekete geçiren sürücü cezanın yanında bir de gözaltına alındı.

12 bin 978 TL ceza ödememek için 123 bin 500 TL ceza yedi! Bir de üstüne gözaltına alındı

Kırıkkale'de ehliyetsiz araç kullanan 22 yaşındaki sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak 50 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı. Ehliyet cezasından kurtulmak için polisten kaçan sürücüye 123 bin 500 lira ceza kesildi.

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50 KİLOMETRE KAÇTI

Kırıkkale'de 22 yaşındaki sürücü C.T., polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak 06 BVA 286 plakalı hafif ticari aracıyla kaçtı. Yaklaşık 50 kilometre süren kovalamaca, Bağlarbaşı Mahallesi 870. Sokak'ta sona erdi.

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Kaçış denemesiyle hem kendini hem de trafiği tehlikeye atan sürücü, polisin sıkı takibiyle etkisiz hale getirildi.

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YEDİĞİ CEZAYI UNUTAMAYACAK

Polis ekiplerini uzun süre peşinden koşturan C.T., ehliyetsiz araç kullanma cezası olan 12 bin 978 TL'den kurtulmak için kaçmayı tercih etti. Ancak bu çaba, sürücüye ağır bir fatura çıkardı.

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C.T.'ye toplamda 123 bin 500 lira para cezası kesildi. Araçta bulunan O.U. (23) ile birlikte gözaltına alınan sürücünün aracı ise çekiciyle otoparka götürüldü.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
polis Ceza Kırıkkale Ehliyet
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