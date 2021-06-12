12 Haziran dolar ve euro ne kadar? Dolar ve euro yükselir mi, düşer mi?

ABD Başkanı Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Haziran’da NATO zirvesinde yapacağı görüşmeler öncesi her iki taraftan da gelen olumlu açıklamalar, doların ateşini aldı. Haziran ayı içerisinde 8,88 TL civarına kadar yükselen dolar fiyatları, 8,25 TL’ye kadar gerilemişti. Euro fiyatları da dolarla paralel hareket ediyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Piyasaların kapalı olduğu 12 Haziran Cumartesi günü dolar bir önceki kapanışına yakın seviyelerde güne başladı. Dolar, 8,40 TL civarında hareketlerini sürdürürken, euro ise 10,15 TL bandında işlem görüyor.

DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Doların düşmesinin nedenleri arasında birçok konu vardır. ABD-Çin ilişkileri, ABD-Türkiye ilişkileri, yurt içi ve yurt dışı piyasalarının hareketleri gibi etkenler, döviz kurlarının hareketlerini belirleyebiliyor.

Haziran ayı içerisinde 8,88 Türk lirasına kadar ulaşarak rekor kıran dolar fiyatları, 14 Haziran'da yapılacak Erdoğan-Biden görüşmesine dair olumlu beklentilerle haftanın son işlem gününde 8,28 TL’ye kadar gerilemişti. Kur daha sonra yeniden 8,40 TL civarına kadar yükselmişti.