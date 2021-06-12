12 Haziran dolar ve euro ne kadar? Dolar ve euro yükselir mi, düşer mi?

ABD Başkanı Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Haziran’da NATO zirvesinde yapacağı görüşmeler öncesi her iki taraftan da gelen olumlu açıklamalar, doların ateşini aldı. Haziran ayı içerisinde 8,88 TL civarına kadar yükselen dolar fiyatları, 8,25 TL’ye kadar gerilemişti. Euro fiyatları da dolarla paralel hareket ediyor.
Piyasaların kapalı olduğu 12 Haziran Cumartesi günü dolar bir önceki kapanışına yakın seviyelerde güne başladı. Dolar, 8,40 TL civarında hareketlerini sürdürürken, euro ise 10,15 TL bandında işlem görüyor.
Doların düşmesinin nedenleri arasında birçok konu vardır. ABD-Çin ilişkileri, ABD-Türkiye ilişkileri, yurt içi ve yurt dışı piyasalarının hareketleri gibi etkenler, döviz kurlarının hareketlerini belirleyebiliyor.
Haziran ayı içerisinde 8,88 Türk lirasına kadar ulaşarak rekor kıran dolar fiyatları, 14 Haziran'da yapılacak Erdoğan-Biden görüşmesine dair olumlu beklentilerle haftanın son işlem gününde 8,28 TL’ye kadar gerilemişti. Kur daha sonra yeniden 8,40 TL civarına kadar yükselmişti.
Dolar, haziran ayı başı itibarıyla 8.88 Türk lirası ile tarihi zirvesini test etmesinin arkasından doların başlıca para birimleri karşısında değer kaybetmesi ve ABD tahvil getirilerindeki yükselişin yerini düşüşe bırakmasının da desteğiyle cuma günü 8.3 Türk lirasının altına kadar indi.
Bu şekilde Türk lirası, geçtiğimiz gün dolar karşısındaki yüzde 2 değer kazancı yaşamış oldu. 8,28 Türk lirasına kadar gerileyen dolar, ani iniş çıkışlar ile hareketlerini sürdürüyor.
Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilere göre de hareketlerini sürdüren döviz fiyatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın 14 Haziran’da NATO zirvesinde yapacağı görüşme öncesi gevşeme eğilimine girdi. Türkiye ve ABD tarafından gelen olumlu açıklamalarla haziran ayı içerisinde 8,88 TL’lere kadar ulaşan dolar fiyatları, 8,2865 TL’ye kadar gerilemişti.
Doların yükselip yükselmeyeceğine dair bir bilgi yok. Ancak doların hareketini belirleyen gelişmelerin olumlu yönde ilerlemesi durumunda dolarda gevşemelerin olabileceği söyleniyor.
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