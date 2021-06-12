FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 12 Haziran dolar ve euro ne kadar? Dolar ve euro yükselir mi, düşer mi?

12 Haziran dolar ve euro ne kadar? Dolar ve euro yükselir mi, düşer mi?

12.06.2021 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde yukarı yönlü ivme kazanmasının ardından yönünü aşağı doğru çeviren dolar ve euro fiyatları, piyasaların kapalı olduğu 12 Haziran Cumartesi gününe yatay seyirle başladı. Son dönemlerde yaşadığı ani çıkışlar ile rekor seviyelere kadar ulaşan dolar ve euro fiyatları, 12 Haziran Cumartesi sabahı, bir önceki kapanışına yakın seviyelerde hareket ediyor.

12 Haziran dolar ve euro ne kadar? Dolar ve euro yükselir mi, düşer mi?

ABD Başkanı Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Haziran’da NATO zirvesinde yapacağı görüşmeler öncesi her iki taraftan da gelen olumlu açıklamalar, doların ateşini aldı. Haziran ayı içerisinde 8,88 TL civarına kadar yükselen dolar fiyatları, 8,25 TL’ye kadar gerilemişti. Euro fiyatları da dolarla paralel hareket ediyor.

DOLAR VE EURO NE KADAR?

Piyasaların kapalı olduğu 12 Haziran Cumartesi günü dolar bir önceki kapanışına yakın seviyelerde güne başladı. Dolar, 8,40 TL civarında hareketlerini sürdürürken, euro ise 10,15 TL bandında işlem görüyor.

DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR?

Doların düşmesinin nedenleri arasında birçok konu vardır. ABD-Çin ilişkileri, ABD-Türkiye ilişkileri, yurt içi ve yurt dışı piyasalarının hareketleri gibi etkenler, döviz kurlarının hareketlerini belirleyebiliyor.

Haziran ayı içerisinde 8,88 Türk lirasına kadar ulaşarak rekor kıran dolar fiyatları, 14 Haziran'da yapılacak Erdoğan-Biden görüşmesine dair olumlu beklentilerle haftanın son işlem gününde 8,28 TL’ye kadar gerilemişti. Kur daha sonra yeniden 8,40 TL civarına kadar yükselmişti.

Dolar, haziran ayı başı itibarıyla 8.88 Türk lirası ile tarihi zirvesini test etmesinin arkasından doların başlıca para birimleri karşısında değer kaybetmesi ve ABD tahvil getirilerindeki yükselişin yerini düşüşe bırakmasının da desteğiyle cuma günü 8.3 Türk lirasının altına kadar indi.

12 Haziran dolar ve euro ne kadar? Dolar ve euro yükselir mi, düşer mi?

DOLAR YÜKSELİR Mİ?

Bu şekilde Türk lirası, geçtiğimiz gün dolar karşısındaki yüzde 2 değer kazancı yaşamış oldu. 8,28 Türk lirasına kadar gerileyen dolar, ani iniş çıkışlar ile hareketlerini sürdürüyor.

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilere göre de hareketlerini sürdüren döviz fiyatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın 14 Haziran’da NATO zirvesinde yapacağı görüşme öncesi gevşeme eğilimine girdi. Türkiye ve ABD tarafından gelen olumlu açıklamalarla haziran ayı içerisinde 8,88 TL’lere kadar ulaşan dolar fiyatları, 8,2865 TL’ye kadar gerilemişti.

Doların yükselip yükselmeyeceğine dair bir bilgi yok. Ancak doların hareketini belirleyen gelişmelerin olumlu yönde ilerlemesi durumunda dolarda gevşemelerin olabileceği söyleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamptayken keşke alsaydık diyeceğiniz ürünlerKamptayken keşke alsaydık diyeceğiniz ürünler
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Save a dog kampanyasının amacı nedir?Save a dog kampanyasının amacı nedir?
Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

11 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

11 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Milli yıldızlar tarihe geçti!

Milli yıldızlar tarihe geçti!

İki farklı uzmandan altın fiyatları yorumu!

İki farklı uzmandan altın fiyatları yorumu!

İkinci el araba piyasası tepataklak oldu

İkinci el araba piyasası tepataklak oldu

Altın bilezikte büyük düşüş!

Altın bilezikte büyük düşüş!

İstanbul'un en değerli arsaları belli oldu!

İstanbul'un en değerli arsaları belli oldu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Varank duyurdu! Ağrı'da altın ve gümüş rezervi bulundu

Bakan Varank duyurdu! Ağrı'da altın ve gümüş rezervi bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Hostesliği bıraktı bu işe başladı!

Hostesliği bıraktı bu işe başladı!

Milyonlarca kişiye yapılandırma müjdesi

Milyonlarca kişiye yapılandırma müjdesi

Yardım parası ne zaman yatacak?

Yardım parası ne zaman yatacak?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.