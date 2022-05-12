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12 Mayıs 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 12 Mayıs 2022 Perşembe 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

12.05.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları ve piyasalara ilişkin son dakika gelişmeleri 12 Mayıs 2022 Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Güncel fiyatlar, dün doların 15,2961 Türk Lirasını görmesi sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki "22 ayar bilezik ne kadar?" Bu hafta da 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları ilgiyle takip edildi. İşte 12 Mayıs 2022 Perşembe altın bilezik fiyatları...

12 Mayıs 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 12 Mayıs 2022 Perşembe 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

12 Mayıs Perşembe "22 ayar altın bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı haftanın dördüncü günün de vatandaşlar tarafından günün ilk saatlerinden bu yana araştırılıyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi devam etmişti. 22 ayar altın bilezik bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 12 Mayıs 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

12 MAYIS'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

12 Mayıs günü yani haftanın dördüncü gününde 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 845,21 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 12 Mayıs 2022 itibariyle 842,96 TL alış ve 854,39 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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Önceki kapanışını 665,50 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 665,49 TL alış ve 665,67 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 612,46 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise 508,67 TL alış ve 611,99 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 911,64 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 911,10 lira satış fiyatı 911,24 liradan işlem görüyor.

Gram altın alış: 911,10 TL

Gram altın satış: 911,24 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.104,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.019,00 TL satış fiyatı 6.098,00 TL üzerinden işlem görüyor.

Cumhuriyet altını alış: 6.019,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.098,00 TL

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.063,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 3.013,00 TL alış ve 3.060,00 TL satış fiyatına sahip.

Yarım altın alış: 3.013,00 TL

Yarım altın satış: 3.060,00 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.531,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak bugün 1.507,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.530,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

Çeyrek altın alış: 1.507,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.530,00 TL

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