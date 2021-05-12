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12 Mayıs banka, postane ve noterler açık mı? Banka, postane ve noterler kaça kadar açık?

12.05.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 Mayıs Çarşamba arefe günü banka, noter, postanede işleri olanlar, bu tarz kurumların çalışma saatlerine dikkat etmeli. Tam kapanma döneminde de açık olan banka, postane ve noterlerin çalışma saatleri arafe gününde değişti.

12 Mayıs banka, postane ve noterler açık mı? Banka, postane ve noterler kaça kadar açık?

Ramazan-ı Şerif’in son günü olan 12 Mayıs, arefe günü olarak idrak ediliyor. Öğleden sonra Ramazan bayramı başlamış kabul ediliyor. Bundan dolayı da 12 Mayıs Çarşamba günü banka, postane ve noterlerin çalışma saatleri değişiyor…

AREFE GÜNÜ BANKALAR, POSTANE VE NOTER AÇIK MI?

12 Mayıs Çarşamba günü Ramazan bayramı arefe gününde resmî kurumlar yarım gün çalışacak.

Öğleden sonra Ramazan Bayramı tatili başlamış olacak. Kamu personelleri 10-11 Mayıs tarihlerinde, 12 Mayıs'ta yarım gün idari izinli sayılacak.

Arife gününde bankalar sabah 09.00 ile 12.30 saatlerinde açık olacak.

TAM KAPANMADA PTT, BANKALAR VE NOTERLER AÇIK MI?

Tam kapanma sürecinde bankalar, PTT ve noterler, normalde hizmet veriyor. Ancak Ramazan bayramında bu tarz işletmeler kapalı olacak.

RAMAZAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

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