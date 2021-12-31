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12 milyon TL kazanan numaralar! 2022 yılbaşı çekilişi 12 milyon TL çıkan numaralar belli oldu mu?

31.12.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılı için düzenlenen Millî Piyango yılbaşı çekilişinde 12 milyon TL ikramiye kazanan numaralar heyecanla bekleniyor. Millî Piyango çekilişi, 4 bölümde yapılacak. İlk bölüm, saat 17:00’de başladı. 12 bin TL’den 12 milyon TL’ye kadar verilecek ikramiye çekilişi yapılacak.

12 milyon TL ikramiye kazanan numaralar, noter huzurunda Millî Piyango İdaresi’nin YouTube kanalından canlı olarak ilan edilecek. MPİ 2022 bilet sorgulaması da yine internet üzerinden yapılabilecek.

31 Aralık Cuma günü yapılacak Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye ve amorti çekilişi 23.00 itibarıyla başlayacak.

17.00’de millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlamaya başlayacak olan yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edecek. 23:00’te 120 milyon TL’lik büyük ikramiye çekilişi, Kanal D ekranlarından canlı yayınlanacak.

2022 MPİ BİLET SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

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2022’DE MİLLİ PİYANGO NE KADAR İKRAMİYE DAĞITACAK?

1 kişiye 120 milyon TL, 2 kişiye 12'şer milyon TL, 10 kişiye 1,2'şer milyon TL, 40 kişiye, 120'şer bin TL, 100 kişiye 12'şer bin TL, 200 kişiye 6'şar bin TL, bin kişiye 2'şer bin TL, 10 bin kişiye biner bin TL, 40 bin kişiye 500'er TL, 200 bin kişiye 300'er TL, 700 bin kişiye 240'ar TL, 2 milyon kişiye 120'şer TL ve toplamda 670 milyon 760 bin TL ikramiye dağıtılacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ BAŞLADI

Saat 17:00’de başlayan Milli Piyango çekilişi, 18:30, 20:30 ve 23:00’te yapılacak çekilişlerle devam edecek. Büyük ikramiye olan 120 milyon TL çekilişi ise 23:00’te başlayacak.

Çekiliş takvimi ise şöyle;

Saat 17:00: 12 bin Türk lirası - 12 milyon Türk lirası kazanan numaların çekilişi
Saat 18:30: 6 bin Türk lirası kazanan numaraların çekilişi
Saat 20:30: 240 Türk lirası - 2 bin Türk lirası kazanan numaraların çekilişi
Saat 23:00: 120 milyon Türk lirası ve amorti çekilişi

Milli Piyango yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2021 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da paylaşılacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ KURALLARI

Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Alınan ve ikramiye kazanan bilet tam bilet ise ikramiyenin tümü, yarım bilet ise ikramiyenin yarısı, çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır.

Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösterir ve Milli Piyango’da iki tane özel kategori bulunur. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki numara çekilir. Son basamağı bu iki numaradan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanır.

Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/milli-piyango-oyun-kurallari adresinden ulaşılabilir.

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