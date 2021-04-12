FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 12 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oluyor... Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta?

12 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oluyor... Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta?

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.04.2021 19:09 | Son Güncelleme

12 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçlarının açıklanmasına sayılı dakikalar kaldı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam MP Tv' üzerinden saat 21:30'da canlı olarak yayınlanacak. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada üç gün düzenlenen Sayısal Loto çekilişinde 12 Nisan devreden büyük ikramiye tutarı 138.876.968 TL oldu. Noter huzurunda gerçekleştirilen Sayısal Loto çekiliş sonuçları az sonra Millipiyangoonline üzerinden paylaşılacak. İşte, 12 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

12 Nisan Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oluyor... Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat kaçta?

Çılgın Sayısal Loto 12 Nisan çekilişi heyecanla bekleniyor. Sayısal Loto’nun devreden büyük ikramiye tutarı 12 Nisan'da 138.876.968 TL oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi düzenlenen 21:30'da gerçekleşecek olan Çılgın Sayısal Loto şanslı numaraları, çekilişin hemen ardından millipiyangoonline adresi üzerinden paylaşılacak. İşte, 12 Nisan Sayısal Loto çekilişi detayları...

12 NİSAN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. Bu akşam 21.30'da gerçekleşecek olan 12 Nisan Sayısal Loto çekilişi MP Tv üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto oyununda her bir kolon için 90 sayı içinden, 6 sayı seçilmesi gerekmektedir. Çılgın sayısal loto Milli Piyango’nun resmi web sitesi olan www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango mobil uygulamasından veya Çılgın Sayısal Loto bayilerinden oynanabilmektedir.

SAYISAL LOTO OYNAMAK İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI

Milli Piyango İdaresi'nin belirlediği Çılgın Sayısal Loto kuralları şöyle:

Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
43 ilin geçiş noktası! Otobüs ve özel araçlar tek tek durduruldu 43 ilin geçiş noktası! Otobüs ve özel araçlar tek tek durduruldu
TMO yemeklik ayçiçek yağı satışına başladıTMO yemeklik ayçiçek yağı satışına başladı
Nakdi Ücret Desteği ödeme tarihi belli oldu!Nakdi Ücret Desteği ödeme tarihi belli oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Reuters: Türkiye'de sert korona önlemleri geliyor
Reuters: Türkiye'de sert korona önlemleri geliyor
Kabine toplantısı öncesi flaş 'tam kapanma' iddiası
Kabine toplantısı öncesi flaş 'tam kapanma' iddiası
İslam Memiş: Gram altın 600 lira olabilir!
İslam Memiş: Gram altın 600 lira olabilir!
Emekli ikramiyesi için çarpıcı talep!
Emekli ikramiyesi için çarpıcı talep!
Borsa İstanbul'dan yatırımcılara uyarı!
Borsa İstanbul'dan yatırımcılara uyarı!
Birkaç dakikalığına ev sahibi oldular
Birkaç dakikalığına ev sahibi oldular
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı
Bankaların çalışma saatleri değişti!
Bankaların çalışma saatleri değişti!
2020’nin en çok tartışılan filmleri
2020’nin en çok tartışılan filmleri
Çiftçiye faizsiz yem kredisi müjdesi!
Çiftçiye faizsiz yem kredisi müjdesi!
73 yıllık inşaat devi iflas etti!
73 yıllık inşaat devi iflas etti!
“Mavi safir taşı madeni” çıkarılmayı bekliyor
“Mavi safir taşı madeni” çıkarılmayı bekliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
12 Nisan On numara çekilişi saat kaçta? On numara çekiliş sonuçları belli oluyor...
12 Nisan On numara çekiliş sonuçları
TMO yemeklik ayçiçek yağının satışı başladı: 5 litre ayçiçek yağı ne kadar?
TMO yemeklik ayçiçek yağı satışına başladı
Mısır Çarşısı'nın en pahalı hurması; tanesi 5 liraya satılıyor
Ramazan öncesi fiyatını gören şaştı kaldı
5 yılda 713 bin 213 vergi incelemesi yapıldı
5 yılda 713 bin 213 vergi incelemesi yapıldı
İşte SGK'nın Kod-29 düzenlemesinin ayrıntıları: Cinsel tacizde bulunana Kod-44, iş yerine sarhoş gelene Kod-45
SGK'nın Kod-29 düzenlemesinin ayrıntıları
Gram altında "600 lira olabilir" tahmini! İslam Memiş açıkladı: Yaz aylarına dikkat!
İslam Memiş: Gram altın 600 lira olabilir!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.