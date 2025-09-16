FİNANS

12 yıl önce kurulmuştu! Soluğu mahkemede aldı, yüzde 25'lik hedef hayal oldu: Akaryakıt firmasından kötü haber

Mali zorluklar küçük işletmecileri, tekstil atölyeleri ve fabrikaları vurmaya devam ediyor. İşletmelerden konkordato ve iflas haberleri gelirken Adana merkezli akaryakıt şirketi de konkordato ilan etti. İstasyon sayısını yüzde 25 artırmak isteyen firma hedefini gerçekleştiremeyip kötü haberi duyurdu.

Ezgi Sivritepe

Yüksek enflasyon ile mücadele etmek için kullanılan sıkı para politikası uygulamalarını en ağır faturalarından birini de şirketler ödüyor. Gıda, tekstil ve sanayi sektörlerinden konkordato veya iflas haberleri gelirken 2013 yılında kurulan bir şirket konkordato ilan etti.

12 yıl önce kurulmuştu! Soluğu mahkemede aldı, yüzde 25 lik hedef hayal oldu: Akaryakıt firmasından kötü haber 1

BÖLGE İÇİN ÖNEMLİYDİ

Adana merkezli akaryakıt şirketi Daspet, yaşadığı ekonomik zorlukların ardından konkordato ilan etti. 2013 yılında kurulan ve kısa sürede büyüyerek bölgenin önemli markaları arasında yer alan şirket, mahkeme kararıyla geçici mühlet aldı.

12 yıl önce kurulmuştu! Soluğu mahkemede aldı, yüzde 25 lik hedef hayal oldu: Akaryakıt firmasından kötü haber 2

Adana 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararına göre, Daspet Akaryakıt ve LPG Dağıtım Tİcaret Anonim Şirketi'ne 3 ay süreyle geçerli geçici mühlet kararı verildi. Karar, İcra ve İflas Kanunu’nun 287. maddesi uyarınca alındı.

Alacaklıların, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde konkordato talebine itiraz edebileceği, aksi halde sürecin devam edeceği bildirildi.
12 yıl önce kurulmuştu! Soluğu mahkemede aldı, yüzde 25 lik hedef hayal oldu: Akaryakıt firmasından kötü haber 3

HEDEFİNİ GERÇEKLEŞTİREMEDİ

2013 yılında Adana’da kurulan Daspet Akaryakıt, kısa sürede bölgesel pazarda büyüyerek istasyon sayısını artırmıştı. Geçmiş dönemlerde Türkiye genelindeki istasyon sayısını yüzde 25 artırmayı hedeflediğini açıklayan Daspet, Adana başta olmak üzere çevre illerde de faaliyet alanını genişletmek için çalışmalar yürütmüştü.

Kaynak: Sözcü

Anahtar Kelimeler:
iflas akaryakıt istasyonu Konkordato
