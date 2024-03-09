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12 yıl sonra gelen ilk! Mehmet Şimşek Fitch'in kredi notunu değerlendirdi: Tarihi açık açık söyledi

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
09.03.2024 11:32
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Türkiye'nin kredi not görünümü 12 yıl sonra ilk kez pozitif oldu. ABD'li Fitch Türkiye'nin kredi notunun B'den B+'ya yükseltiğini açıkladı. Konuya ilişkin değerlendirme yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Uyguladığımız programın somut sonuçları ülke kredi notumuza da yansıdı. Yılın ikinci yarısında dezenflasyon, daralan cari açık ve bütçe disiplini sayesinde makro finansal istikrar daha da pekişecek ve kredi notumuz yükselecektir" dedi.

12 yıl sonra gelen ilk! Mehmet Şimşek Fitch'in kredi notunu değerlendirdi: Tarihi açık açık söyledi

Fitch, merakla beklenen Türkiye kararını açıkladı. Kredi derecelendirme Kuruluşu FITCH Türkiye'nin kredi notunu B'den B+'ya yükseltti. Türkiye'nin not görünümünü de "durağan"dan "pozitif"e çıkardı.

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti Fitch, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

Konuya ilişkin ilk açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Şimşek X hesabından (Twitter) yaptığı açıklamasında şunları ifade etti:

"Uyguladığımız programın somut sonuçları ülke kredi notumuza da yansıdı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, bu başarıya kayıtsız kalmayarak kredi notumuzu bir kademe yükseltirken, görünümümüzü pozitife çevirdi.

Pozitif görünüm önümüzdeki dönemde not artışının süreceğine işaret ediyor.

12 yıl sonra gelen bu not artışında, Türkiye’nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu.

Makro-finansal istikrarın daha da güçlenmesiyle böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek.

Yılın ikinci yarısında dezenflasyon, daralan cari açık ve bütçe disiplini sayesinde makro finansal istikrar daha da pekişecek ve kredi notumuz yükselecektir."

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Mehmet Şimşek
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