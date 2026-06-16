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120 yıllık köklü çay devi iflas etti! Alacaklılar için tarih verildi

1905 yılından bu yana çay üretimi gerçekleştiren Tirebolu 42 Çay Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, yaşadığı darboğazdan çıkamayarak iflas etti.

120 yıllık köklü çay devi iflas etti! Alacaklılar için tarih verildi

Karadeniz'in köklü çay markalarından Tirebolu 42 Çay bir süredir darboğaz içerisindeydi. Şirket darboğazdan çıkamadı ve iflas etti.

120 yıllık köklü çay devi iflas etti! Alacaklılar için tarih verildi 1

ALACAĞI OLANLAR İÇİN TARİH VERİLDİ

Ekonomim'de yer alan habere göre, iflas tarihi 14 Mayıs 2026, Saat 13.52 olarak belirtildi. Şirketten alacağı olanların veya şirket malları üzerinde hak iddia edenlerin, ilandan itibaren 1 ay içerisinde belgeleriyle birlikte İflas Dairesi'ne başvurmaları gerektiği ifade edildi.

Şirkete borcu olanların ve şirket mallarını elinde bulunduranların da aynı süre zarfında durumu İflas Dairesi'ne bildirmeleri zorunlu. Kritik süreçte ilk toplantı, 30 Temmuz 2026 günü saat 14.00’te Tirebolu İcra Dairesi’nde gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
iflas Çay Tirebolu
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