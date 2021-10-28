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126 milyar dolar rezerv ne demek? 126 milyar dolar ne kadar, kaç TL?

28.10.2021 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun enflasyon raporu sunumunda önemli açıklamalar yaptı. Söz konusu açıklamalarda Başkan Kavcıoğlu, "Ticari kredi faiz oranlarındaki düşüşün etkisiyle önümüzdeki dönemde krediler sabit sermaye yatırımlarını daha fazla destekleyecektir. Rezerv rakamımız yaklaşık 126 milyar dolar seviyesine yükseldi. Kura müdahale gibi bir şey yok. Bankacılık sektörü olumlu tepki vermiştir, faizin daha da aşağı düşeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

126 milyar dolar rezerv ne demek? 126 milyar dolar ne kadar, kaç TL?

Merkez Bankası, 2021 sonu enflasyon tahmininin yüzde 14,1'den yüzde 18,4'e yukarı yönlü güncellediği öğrenildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu enflasyon raporu sunumunda yapmış olduğu açıklamalarda, "Ham petrol ve doğal gaz fiyatlarının artmasıyla enerji fiyatları son dönemde hızlandı. Küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, arz kısıtları ve taşımacılık maliyeti, tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açıyor." ifadelerini kullandı.

126 MİLYAR DOLAR REZERV NE DEMEK?

Enflasyon raporu sunumunda önemli açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, ödemeler dengesindeki gelişmelerin MB'nin uluslararası rezervleri üzerinde olumlu yansıdığını belirterek, "Son dönemde istikrarlı bir artış görüyoruz. Rezerv rakamımız yaklaşık 126 milyar dolar seviyesine yükseldi." dedi.

Konuya ilişkin açıklamalarına devam eden Başkan Kavcıoğlu şu ifadeleri kullandı: "Yüksek frekanslı kredi verileri ihtiyaç kredisi artış hızının yavaşladığına, vade kompozisyonunun bir miktar kısaldığına işaret ediyor. Gıda fiyatlarının enflasyon dinamikleri üzerindeki belirleyici etkisi tüm dünyada önemini korumaktadır. Yılın son çeyreğinde talep koşullarının daha ılımlı bir seyir izleyeceğini öngörüyoruz. Enflasyon beklentilerinde son dönemde bir miktar artış görülüyor. Ham petrol fiyatları temmuz tahminlerimizle büyük oranda uyumlu gerçekleşti. Ham petrol fiyatları varsayımımızı yukarı yönlü güncelledik. Petrol fiyatı varsayımımızı 2021 için 70,8 dolar, 2022 için 77,5 dolara yükselttik."

REZERV NE DEMEK?

Rezerv kelimesi biriktirme, saklama anlamına geliyor. Rezerv para, uluslararası para piyasası ve merkez bankalarının portföyünde bulundurduğu altın ve döviz cinsinden varlıklara denir. Merkez bankaları altını veya dövizi varlık şeklinde ellerinde tutar.

126 MİLYAR DOLAR KAÇ TL?

126 milyar dolar 1.213.143.750.000,00 TL'ye denk geliyor.

126 milyar dolar rezerv ne demek? 126 milyar dolar ne kadar, kaç TL?

ENFLASYON TAHMİNLERİ AÇIKLANDI

Güncel enflasyon tahminlerini açıklayan Başkan Kavcıoğlu, gıda enflasyonu varsayımlarını 2021 için yüzde 15,0'ten yüzde 23,4'e güncellediklerini söyledi. Aynı zamanda enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 18,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini dile getirdi. 2022 yıl sonuna gelindiğinde ise enflasyonun yüzde 11,8 olarak gerçekleşeceğinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamalarına devam eden Başkan Kavcıoğlu şu ifadeleri kullandı: "Enflasyonun, %70 olasılıkla 2021 yılı sonunda %17,3-19,5 aralığında -orta noktası %18,4- gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Enflasyonun orta vadede %5,0 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz."


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Anahtar Kelimeler:
Şahap Kavcıoğlu
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