FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 13 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

13 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

13.09.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları 13 Eylül Salı günü yani haftanın ikinci gününde de arama motorlarında sorgulanıyor. Altın fiyatları her an değişiklik gösterebilmekte. Hem yatırım yapmak hem de düğünlerde kullanmak isteyenler altın fiyatlarını anbean takip ediyor. Peki, altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 13 Eylül 2022 altın fiyatları...

13 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

13 Eylül güncel altın fiyatları günün merak edilen konuları arasına girdi. Yatırımcılarla beraber çoğu vatandaşın da yakından takip ettiği altın fiyatları internet üzerinden araştırılıyor. Peki, Bugün 13 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarıyla ilgili merak edilenler...

13 EYLÜL SALI ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

13 Eylül Salı günü haftanın ikinci gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösterirken cumhuriyet altınında %0,41'lik bir artış söz konusu.

altınlar karışık

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın alış: 1.008,80 TL
Gram altın satış: 1.008,96 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.657,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.673,00 TL

çeyrek altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.304,00 TL
Yarım altın satış: 3.344,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın alış: 6.608,00 TL
Tam altın satış: 6.672,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını alış: 6.770,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 6.872,00 TL

cumhuriyet altını

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sözleşmeliye kadro mesaisi başlıyor!Sözleşmeliye kadro mesaisi başlıyor!
İşte ucuz konut projesine başvuru şartları...İşte ucuz konut projesine başvuru şartları...
Emekli promosyonları 10 bin lirayı aşabilirEmekli promosyonları 10 bin lirayı aşabilir
Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın yarım altın tam altın altın fiyatları gram cumhuriyet altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Azerbaycan-Ermenistan hattında gerilim! Sınırda çatışmalar başladı

Azerbaycan-Ermenistan hattında gerilim! Sınırda çatışmalar başladı

Kadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay oldu

Kadın olmak için servet harcamıştı! İç çamaşırlı poz olay oldu

Otomobilde ‘aldın aldın’ dönemi! Tarih verildi

Otomobilde ‘aldın aldın’ dönemi! Tarih verildi

TOKİ sosyal konut projesinde büyük gün!

TOKİ sosyal konut projesinde büyük gün!

EYT formülüyle ilgili yeni detay!

EYT formülüyle ilgili yeni detay!

Türkiye’de bir ilk! Türk tarımını dışa bağımlılıktan kurtaracak çalışma: Atık hayvan kanından gübre üretiyorlar

Türkiye’de bir ilk! Türk tarımını dışa bağımlılıktan kurtaracak çalışma: Atık hayvan kanından gübre üretiyorlar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

“Günlerce aradım” demişti! Kayıp oğlu evin bodrumunda çıkınca...

“Günlerce aradım” demişti! Kayıp oğlu evin bodrumunda çıkınca...

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

PARTNER
Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Kadınların çok beğendiği erkek parfümleri

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

Öğrenciyi tek yumrukla yere serdi! Kim olduğu ortaya çıkınca...

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.