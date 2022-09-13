13 Eylül altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

13 Eylül güncel altın fiyatları günün merak edilen konuları arasına girdi. Yatırımcılarla beraber çoğu vatandaşın da yakından takip ettiği altın fiyatları internet üzerinden araştırılıyor. Peki, Bugün 13 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarıyla ilgili merak edilenler...

13 EYLÜL SALI ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

13 Eylül Salı günü haftanın ikinci gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösterirken cumhuriyet altınında %0,41'lik bir artış söz konusu.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın alış: 1.008,80 TL

Gram altın satış: 1.008,96 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.657,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.673,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.304,00 TL

Yarım altın satış: 3.344,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın alış: 6.608,00 TL

Tam altın satış: 6.672,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını alış: 6.770,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.872,00 TL



