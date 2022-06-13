13 Haziran Bitcoin ne kadar, kaç TL? Bitcoin neden düştü, kripto para piyasalarında ne oldu? 13 Haziran 2022 Pazartesi

Bitcoin ve kripto paralar 2020 yılının Aralık ayı sonrası en düşük seviyeyi gördü. Bitcoin'in (BTC) düşüşü altcoin’lerde de gerilemeye sebep oldu. Peki Bitcoin neden düştü? 13 Haziran 2022 Pazartesi günü Bitcoin ve kripto para piyasalarında son durum ve detaylar haberimizde...

BİTCOİN NEDEN DÜŞTÜ?

Bitcoin neden düşüyor, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 13 Haziran Pazartesi günü sabaha karşı Bitcoin 25.102 dolara geriledi. Bitcoin ardından 26.000 dolara geri yükseldi ve tekrar 25.200 dolara düştü.

Bitcoin böylelikle geçtiğimiz 2020'nin Aralık ayundan bu yana en düşük seviyeyi görmüş oldu.

Öte yandan bu hafta ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararını açıklayacak.

Fed'den ağırlıklı olarak 50 baz puanlık bir faiz artırımı beklense de Barclays gibi bazı kurumlar 75 baz puanlık bir artırım gelmesini de bekliyor. Tabii faiz kararı kadar karar sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları da dikkatle takip edilecek. Powell'ın değerlendirmelerinde önümüzdeki aylarda atılacak adımlara ilişkin ipuçları aranacak.

13 HAZİRAN BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin Aralık 2020'den bu yana ilk defa 24.000 doların altına düştü.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 13 Haziran Pazartesi günü yüzde 13,77 düştü. Bitcoin'in alış fiyatı 23.664,36 , Bitcoin'in satış fiyatı 23.664,27 Dolar oldu.

BİTCOİN KAÇ TL?

13 Haziran Pazartesi günü Bitcoin alış fiyatı 407.618,60 TL, Bitcoin satış fiyatı ise 407.617,05 TL oldu.

ETHEREUM NE KADAR?

Ethereum'un değeri 13 Haziran Pazartesi günü yüzde 17,21 düştü. Ethereum'un alış fiyatı 1.217,8800, satış fiyatı ise 1.217,8700 Dolar oldu.

