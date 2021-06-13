13 Haziran Pazar Süper Loto sonuçları | 13 Haziran Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Çekiliş; salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftanın 3 gününde yapılıyor. Şans oyunu sevenler çekilişin ne zaman yapıldığını ve ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 13 Haziran Pazar Süper Loto çekilişi 21.30'da yapılacak.

SÜPER LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Süper Loto çekilişi 21.3'da gerçekleştiriliyor. Çekiliş yaklaşık olarak 5 veya 6 dakika sürüyor. Çekiliş bittilten sonra bilet sorgulama işlemleri millipiyangoonline.com internet sitesinden duyuruluyor. Çekişi Milli Piyango TV'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI

13 Haziran Süper Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

MİLLİ PİYANGO TV

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Çekilişin hemen ardından www.millipiyangoonline.com adresinde yer alan sonuçlar sayfasından kazandıran numaralar ve kazananlar takip edilebiliyor.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.