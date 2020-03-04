FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 13 milyon emekliyi ilgilendiriyor! Banka promosyonu protokolü bugün imzalanacak

13 milyon emekliyi ilgilendiriyor! Banka promosyonu protokolü bugün imzalanacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.03.2020 09:21 | Son Güncelleme

Emekli promosyon ödemeleri için 13 milyon emeklinin gözü kulağı SGK ve bankalar arasındaki anlaşmaya çevrilmişti. Önemli duyuru bugün yapıldı. SGK ile Ziraat Bankası arasında emekliler için banka promosyonu protokolü bugün imzalanacak.

13 milyon emekliyi ilgilendiriyor! Banka promosyonu protokolü bugün imzalanacak

İlk olarak 2017 yılında yapılan anlaşma ile ilk kez promosyon alan milyonlarca emekli şimdilerde yeni promosyon ücretlerinin ne kadar olacağını merak ediyor. Var olan sistemde maaşı 1.000 lira altında olanlara 300, Bin iki bin TL arasında olanlara 375, 2 bin lira üzeri olanlara 450 lira promosyon ücreti veriliyordu. Şubat ayında sona eren sözleşmenin ardından yeni promosyon ücretlerine zam yapılmasını bekleyen emeklilerin gözü kulağı SGK ve Bankalar arasında yapılacak olan anlaşmaya çevrilmişti.

BUGÜN SAAT 10:30'DA İMZALANACAK

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası arasında emekliler için banka promosyonu protokolü bugün düzenlenen bir törenle saat 10.30'da imzalanacak.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp... Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp...
Fed'den flaş faiz indirimi! Fed'den flaş faiz indirimi!
Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emekli, SGK, ziraat bankası,

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan flaş İdlib ve Türkiye açıklaması!

Rusya'dan flaş İdlib ve Türkiye açıklaması!

Soylu'dan Yunanistan'ın kararı sonrası flaş açıklama!

Soylu'dan Yunanistan'ın kararı sonrası flaş açıklama!

Fed'den flaş faiz indirimi!

Fed'den flaş faiz indirimi!

Koronavirüs için 12 milyar dolarlık destek

Koronavirüs için 12 milyar dolarlık destek

Fed kararı sonrası güne nasıl başladı?

Fed kararı sonrası güne nasıl başladı?

Vermikütil madenini dünyadan alıyorduk artık dünyaya satıyoruz, ısınınca 10 kat büyüyor

Vermikütil madenini dünyadan alıyorduk artık dünyaya satıyoruz, ısınınca 10 kat büyüyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

145 yıllık rüya gerçek oluyor

145 yıllık rüya gerçek oluyor

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İdlib'den gelen acı haberlere doların ilk tepkisi!

İdlib'den gelen acı haberlere doların ilk tepkisi!

Bakan duyurdu! 2 bin 153 personel alınacak

Bakan duyurdu! 2 bin 153 personel alınacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ kuruluyor

3 şirket birleşti!

Türkiye'den 11 ülkeye vize muafiyeti! Turist sayısında patlama yaşanacak

Turist sayısında patlama yaşanacak

Altın fiyatları 4 Mart: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Gram ve çeyrek altında son durum...

Dünya Bankası'ndan Kovid-19 için 12 milyar dolarlık finansman paketi

Koronavirüs için 12 milyar dolarlık destek

Son dakika! Fed faiz kararını açıkladı

Fed'den flaş faiz indirimi!

Dünyaca ünlü ekonomist Nouriel Roubini'den koronavirüs yorumu

Dünyaca ünlü ekonomistten koronavirüs yorumu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.