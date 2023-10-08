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13. mücevher tasarım yarışmasının kazananları belli oldu

08.10.2023 11:34 | Son Güncelleme:
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Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Mücevher Tasarım Yarışması’nın kazananları ödüllerini aldı. 'Next Horizon' temalı tasarımların yer aldığı yarışmada ödüller dün akşam İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

13. mücevher tasarım yarışmasının kazananları belli oldu

Türkiye'nin farklı illerinden katılımcıların olduğu 400 başvurudan yarışmada ilk üçe giren tasarımlardan birincilik ödülünü Ebru Demiral 'Next-Art' adlı tasarımıyla MİB Başkanı Burak Yakın’ın elinden, ikincilik ödülünü Esra Erciyes 'Sonsuzluğun Sırrı' adlı tasarımıyla MİB Başkan Yardımcısı Ayhan Güner’in elinden üçüncülük ödülünü de Sedra Mamou 'Digi Wallet' adlı tasarımıyla MİB Başkan Yardımcısı Gürkan Merim’in elinden aldı.

1.olan Tasarım

YARIŞMADA İLK ONA GİREN TASARIMCILAR PLAKETLERİNİ ALDI

Yarışmanın jüri üyeliğini yapan Arsen Yarman, Siren Ertan, Arzu Kaprol, Fatoş Altınbaş, Meral Tahincioğlu Peltekçi & Aylin Tahincioğlu, Nur Bilen Yavuzer, Sebastien Renault, Prof. Dr. Sibel Kılıç, Surmak Susmak gibi a isimler finalistleri büyük bir titizlikle seçti.

Finale kalan 10 tasarımcı Abdil Saraçoğlu, Aşkım Nehir Ünal Aslan, Ayşen Tokluoğlu, Ebru Demiral, Emrah Önal, Esra Erciyes, Güneş Uçar, Rabia Yılmaz, Sedef Biricik, Sedra Mamou’nun ı oldu.

MİB Başkanı Burak Yakın ve 1.Ödülü alan Ebru Demiral

Finalistler ve destekçi markalara plaketleri takdim edildi.

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın duygularını “Merkezinde insan olan sektörümüz altını, pırlantayı, yakutu binbir emek ve özenle işler, maddi ve manevi yüksek değerli mücevherleri üretir. Bizler bu üretimin her aşamasındaki insanı biliriz. Bütün o değerli taşlara ve metallere verilen şekiller tasarımla başlar. Burada bize gurur veren genç arkadaşlarımızın hayal güçlerinin, tasarım yeteneklerinin, yaratıcı zekalarının ürünü olan tasarımlar mücevherin özüdür. Sonrasında ustalarımız bunları mücevhere dönüştürür. Bugün de birbirinden değerli tasarımlarıyla yarışmamıza katılan gençlerimiz bizleri gururlandırdı. Hepsini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." sözleriyle dile getirdi.

Halit Özyurt’a plaketini MİB Başkanı Burak Yakın, Nişan Muratoğlu’na da MİB Başkan Yardımcısı Ayhan Güner takdim etti. Jüri üyeleri de plaketlerini MİB Başkanı Burak Yakın, İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık ve MİB Yönetim Kurulu üyelerinden aldı.

Genel,, (2)

Yarışmaya katılan tasarımcıların eserleri defileyle sergilendi.

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