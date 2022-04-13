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13 Nisan 2022 Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto para fiyatları 13 Nisan 2022 Çarşamba

13.04.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Nisan 2022 Bitcoin kaç TL? Haftanın üçüncü günü de kripto para alım satımı yapmak isteyen vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Dün, küçük fiyat hareketlerinin ardından vatandaşları heyecanlandıran kripto paralar sert düşüş göstermişti. Peki 13 Nisan 2022 Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? İşte 13 Nisan 2022 Çarşamba kripto para fiyatları...

13 Nisan 2022 Bitcoin kaç TL? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? Kripto para fiyatları 13 Nisan 2022 Çarşamba

13 Nisan 2022 Bitcoin kaç TL? Kripto paralarda son dakika gelişmeleri ve son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kripto para piyasasına ilişkin Ethereum, Dogecoin ve Ripple fiyatları merak konusu olurken; 13 Nisan 2022 Bitcoin kaç TL? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar da internette araştırma yapmaya başladı. Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar oldu? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

BİTCOİN KAÇ TL? 13 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA

13 Nisan 2022 Çarşamba günü Bitcoin alış fiyatı 585.928,75, Bitcoin satış fiyatı ise 585.928,60 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 13 Nisan 2022 Çarşamba günü yüzde 0,28 yükseldi. Bitcoin'in alış fiyatı 39.940,61, Bitcoin'in satış fiyatı 39.940,60 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 13 Nisan 2022 Çarşamba günü yüzde 1,72 arttı. Ethereum'un alış fiyatı 3.042,3200 satış fiyatı ise 3.042,3100 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 13 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA

13 Nisan 2022 Çarşamba günü Ethereum'un alış fiyatı 44.630,8344 TL, satış fiyatı 44.630,6877 TL'dir.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 13 Nisan 2022 Çarşamba günü yüzde 2,42 yükseldi. 13 Nisan 2022 Çarşamba günü Dogecoin alış fiyatı 0,1399 satış fiyatı ise 0,1398 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 13 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA

13 Nisan 2022 Çarşamba günü Dogecoin alış fiyatı 2,0523 satış fiyatı ise 2,0509 oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 13 Nisan 2022 Çarşamba günü yüzde 2,02 arttı. Ripple alış fiyatı 0,7159 Dolar, satış fiyatı ise 0,7158 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 13 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 10,5023 TL, satış fiyatı ise 10,5008 TL oldu.

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bitcoin Ethereum Kripto para Dogecoin
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