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13 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 13 Nisan 2022 Çarşamba 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

13.04.2022 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"22 ayar bilezik ne kadar?" sorusunun yanıtı düğün sezonunun yaklaşması sebebiyle 13 Nisan 2022 Çarşamba günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Piyasalardaki dalgalanmalar grafiği belirliyor. 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları bu hafta da ilgiyle takip edildi. İşte 13 Nisan 2022 Çarşamba gününün altın bilezik fiyatları...

13 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 13 Nisan 2022 Çarşamba 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

13 Nisan Çarşamba günü "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi devam etmişti. Peki 13 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum...

13 NİSAN'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

13 Nisan 2022 Çarşamba günü 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 863,60 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 836,99 TL alış fiyatı ile 864,52 satış fiyatına sahip.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Bir önceki kapanışını 672,44 TL üzerinden yapan 18 ayar altın fiyatları ise 674,16 TL alış, 674,25 TL satış fiyatından işlem görüyor.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Bir önceki kapanışını 606,49 TL üzerinden yapan 14 ayar altın fiyatları ise 506,20 TL alış fiyatı ile 607,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.

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GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın alış: 924,52 TL

Gram altın satış: 924,65 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

CUMHURİYET ALTINI KAÇ TL?

Cumhuriyet altını alış: 5.995,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 6.053,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

YARIM ALTIN KAÇ TL?

Yarım altın alış: 3.002,00 TL

Yarım altın satış: 3.038,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın alış: 1.502,00 TL

Çeyrek altın satış: 1.519,00 TL

16 Mart Çarşamba altın fiyatları!

TAM ALTIN KAÇ TL?

Tam altın alış: 5.994,00 TL

Tam altın satış: 6.052,00 TL

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