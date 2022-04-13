13 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 13 Nisan 2022 Çarşamba 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

13 Nisan Çarşamba günü "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi devam etmişti. Peki 13 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte son durum...
13 Nisan 2022 Çarşamba günü 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Bir önceki kapanışını 863,60 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 836,99 TL alış fiyatı ile 864,52 satış fiyatına sahip.
Bir önceki kapanışını 672,44 TL üzerinden yapan 18 ayar altın fiyatları ise 674,16 TL alış, 674,25 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Bir önceki kapanışını 606,49 TL üzerinden yapan 14 ayar altın fiyatları ise 506,20 TL alış fiyatı ile 607,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.
Gram altın alış: 924,52 TL
Gram altın satış: 924,65 TL
Cumhuriyet altını alış: 5.995,00 TL
Cumhuriyet altını satış: 6.053,00 TL
Yarım altın alış: 3.002,00 TL
Yarım altın satış: 3.038,00 TL
Çeyrek altın alış: 1.502,00 TL
Çeyrek altın satış: 1.519,00 TL
Tam altın alış: 5.994,00 TL
Tam altın satış: 6.052,00 TL
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