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13 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Dolar - euro fiyatları kaç TL? 13 Şubat 2022 Pazar

13.02.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Şubat 2022 Pazar Dolar kuru ile ilgili olarak piyasaların kapalı olduğu haftanın yedinci gününde vatandaşlar piyasayı takip etmeye devam ediyor. Öte yandan bugün Merkez Bankası, tarafından Şubat ayının Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı. Peki 13 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 13 Şubat 2022 Pazar dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte son rakamlar...

13 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Dolar - euro fiyatları kaç TL? 13 Şubat 2022 Pazar

13 Şubat Dolar kurunda son durum döviz kurunu yakından takip eden yatırımcılar ve dolar alım satımı yapacak kişiler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. piyasaların kapalı olduğu Pazar gününde vatandaşlar piyasayı takip etmeyi sürdürüyor. Merkez Bankası'nın yayımladığı ankette enflasyon beklentisi arttığı dolar kuru tahmininde ise düşüş yaşandığı görüldü. Vatandaşlar 13 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? soru ve konu başlıklarını internet üzerinde araştırmaya başladı. 13 Şubat Dolar kurunda son durum ve ayrıntılar haberimizde.

13 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın altıncı günü olan 13 Şubat Pazar günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

13 Şubat Pazar günü Dolar alış fiyatı sabah saatlerinde 13,5003 satış fiyatı ise 13,5059 TL.

EURO NE KADAR?

Piyasaların kapalı olduğu 13 Şubat Pazar günü Euro salış fiyatı 15,3124, satış fiyatı ise 15,3560 TL oldu.

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