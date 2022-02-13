13 Şubat yarım ve çeyrek altın fiyatları! Yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatları ne kadar oldu? 13 Şubat 2022 Pazar

13 Şubat Pazar, haftanın yedinci gününde vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Altın fiyatları ile piyasalarda yaşanan son gelişmeler yatırım yapmak isteyen ve altın alım satımı yapmak isteyen kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Birçok kişi internette 13 Şubat altın fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte 13 Şubat yarım, çeyrek, ons, gram altın fiyatları...

ONS ALTIN NE KADAR?

13 Şubat Pazar ons altının alım fiyatı, 1.861,00 TL, satış fiyatı 1.861,54 TL oldu.

CUMHURİYET, GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Gram altın Gram altın 13 Şubat 2022 Pazar günü 807,93 liradan alınıyor, 808,16 liradan satılıyor.

Cumhuriyet altın 5 bin TL'nin üzerindeki konumuyla alıcısını zorlayan cumhuriyet altını ise 5 bin 352 liradan geri alınırken, 5 bin 433 liradan da satışa sunuluyor.

Çeyrek altın Altın yatırımcısının en çok tercih ettiği ürünlerden biri olan çeyrek altın bugün 1. 310 liradan geri alınırken aynı dakikalarda satış fiyatı ise 1.328 lirada bulunuyor.

Yarım altın Yarım altın haftanın yedinci gününde 2.629 liradan alınıyor, 2.656 liradan satılıyor.

Ata altın: Ata altın alış fiyatı 5.383,00 TL olurken, Ata altın satış fiyatı 5.429,00 Tl'yi gördü.

