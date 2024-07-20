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13 yıl, 8 bakan geçti! Bakan Uraloğlu duyurdu: Çukurova Havalimanı'nın açılış tarihi belli oldu

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
20.07.2024 11:16
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Havalimanı’nın 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılacağını duyurdu.

13 yıl, 8 bakan geçti! Bakan Uraloğlu duyurdu: Çukurova Havalimanı'nın açılış tarihi belli oldu

Adana ile Mersin arasında Tarsus'ta yapılacak Çukurova Havalimanı 13 yıl aranın ardından açılıyor. 2011'den beri 8 Ulaştırma Bakanı'nı eskiten Çukurova Havalimanı için açılış tarihi verildi. Çukurova Havalimanı’nın 10 Ağustos'ta hizmete açılıyor.

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8 MİLYON YOLCU KAPASİTELİ

Bakan Uraloğlu, yap-işlet-devret modeliyle kamu kaynağı kullanmadan 800 hektar üzerine inşa edilen 8 milyon yolcu kapasiteli havalimanından 25 yılda 297 milyon 100 bin avro kira bedeli elde edileceğini belirtti.

AÇILIŞA ERDOĞAN DA KATILACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bölgesel olması nedeniyle Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın Türkiye’nin en önemli havacılık yatırımlarından biri olduğunu kaydetti. Uraloğlu, "Başta Adana ve Mersin olmak üzere tüm Çukurova’ya hizmet edecek havalimanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Ağustos’ta hizmete açılacak. 2053 hedeflerimiz kapsamında aktif havalimanı sayımızı 61’e çıkarmayı planlıyoruz. Çukurova Havalimanı bu doğrultuda atılmış çok önemli bir adımdır. Ülkemizde havacılığı daha da geliştirmek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, CAT-II standartlarında 3 bin 500 metre uzunluğunda inşa edilen piste en geniş gövdeli yolcu uçaklarının dahi iniş kalkış yapabileceğini belirterek, "8 milyon yolcu kapasitesiyle Çukurova Havalimanımız hem bölgenin hem de ülkenin turizmine ve ticaretine güç katacak, Türkiye’nin kargoda ikinci büyük HUB’ı ve Orta Doğu’ya açılan kapısı olacak. Çukurova Havalimanımızdaki kargo trafiğinin de ticaret hacmini iki katına çıkaracağını öngörüyoruz" dedi.

40 UÇAK KAPASİTELİ

Çukurova Havalimanı inşası kapsamında 110 bin metrekare kapalı alanlı terminal binası inşa ettiklerinin altını çizen Uraloğlu, "Yaklaşık 800 hektar üzerine inşa ettiğimiz Çukurova Havalimanımızda 40 uçak kapasiteli 217 bin metrekarelik apron, 4 uçak kapasiteli 62 bin metrekarelik kargo apronu ve 34 uçak kapasiteli 56 bin metrekarelik genel havacılık apronu da bulunuyor" ifadelerini kullandı.

25 YILDA 297 MİLYON 100 BİN AVRO KİRA BEDELİ

Kamu kaynağı kullanmadan yap-işlet-devret modeliyle yaklaşık 244,5 milyon avroluk bir yatırım gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, “Bu yatırımdan 25 yıl içerisinde de 297 milyon 100 bin avro kira bedeli alacağız. Çukurova Havalimanı sayesinde bölgede ve ülke genelinde, doğrudan ve dolaylı olarak 3 bin kişiye istihdam yaratılacak. Mersin ve Adana başta olmak üzere çevre illere ekonomi, ticaret ve turizm açısından büyük katkı sağlanacak. Bölgenin uluslararası ticaretteki rolü daha da güçlenecek. Hava yoluyla taşımacılık, özellikle acil ve kritik malzemelerin zamanında teslimatını sağlayarak tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesine yardımcı oluyor. Çukurova Havalimanımızla, daha hızlı ve etkin bir şekilde mal taşınacak, yerel işletmelerin küresel tedarik zincirlerine entegrasyonunu kolaylaştıracak. Bu da bölgedeki işletmelerin daha geniş pazarlara açılmasını ve ihracat potansiyellerinin artırmasını sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çukurova havalimanı erdoğan Abdulkadir Uraloğlu
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