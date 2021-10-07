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130 bin yeni eleman alınacak! İşte kadrolar

07.10.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İŞKUR tarafından yayınlanan ilan ile 130 bine yakın açık işe hızlı bir şekilde uygun personel alımı yapılacağı duyuruldu. İş arayanlar kişiler kurum vasıtasıyla özel sektöre yerleştirilirken, açık işler listesinde olan makine mühendisinden bilgisayarlı makine kullanıcısına, bekçiden banka müşteri temsilcisine kadar pek çok meslekte ve hem beyaz hem mavi yakalılar için fırsat imkanı bulunmakta.

130 bin yeni eleman alınacak! İşte kadrolar

(İŞKUR) Türkiye İş Kurumu, 130 bine yakın açık işe hızlı bir şekilde uygun personel alımı için ilan yayınladı. İstihdam seferberliğinde önemli rol oynayan İŞKUR 9 aylık dönemde pandemi koşullarına rağmen 988 bin istihdam yarattı ve rekor sayıya imza attı. İş arayan pek çok vatandaş kurum aracılığıyla özel sektöre yerleştirildi.

PERSONEL ALIMINDA EN YÜKSEK SAYI SAĞLIKTA

Önümüzdeki yıl 1 milyon 170 bin istihdam yaratılması hedeflenirken yeni iş kapıları açmak için bir sonraki sene de 20 koldan prim teşviki, destek ve indirimi uygulanmış olacak. Hem istihdamı çoğaltmak hem de korumak için "İstihdama dönüş prim desteği, artı istihdam, 5 puanlık prim indirimi, engelli istihdam teşviki, genç girişimci teşviki, sosyal hizmetlerden yararlanan çocukların istihdamı ve ilave 6 puanlık prim indirimi" başta olmak üzere yirmiye yakın başlık ve konuda çeşitlik destekler sağlanacak.

Bu sene teşvikli yatırımlara istihdam desteği kapsamında, işçi başına aylık en az altıncı bölgede 1234 TL, diğer bölgelerde de 733 TL teşvik uygulanmakta. Son bir sene içerisinde istihdamda en yüksek artış konaklama, sağlık hizmetleri, bina inşaatı, perakende ticaret, giyim eşyaları imalatı gibi alanlarda yaşandı.

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İŞKUR'da mesleki eğitim kursları, aktif işgücü hizmetleri, işbaşı, girişimcilik eğitim programları binlerce gence, kadına iş kapısı açıyor ve işverenin de nitelikli eleman bulmasına destek sağlıyor.

130 BİN PERSONEL ALIMI YAPILACAK

İş Kanunu'na göre çalıştıracak olan kişi sürekli, geçici ya da mevsimlik işçilerin istihdam süreçleri İŞKUR vasıtasıyla ile sağlanıyor. İşçi alım ilanları Kurum'un internet sayfasının açık iş ilanları bölümünde yayımlanmakta. Bugün itibariyle 130 bin açık iş ilanı bulunuyor. Açık işte, imalat-toptan, perakende-ticaret, konaklama ve yiyecek hizmetleri, inşaat-ulaştırma, depolama meslekleri başı çekiyor.

HANGİ ALANLARDA ALIM YAPILACAK?

İŞKUR'un açık iş listesinde, "Akaryakıt satış elemanı, aşçı, kaynakçı, ayakkabı imalatçısı, acil tıp teknisyeni, ahşap boyama elemanı, beden işçisi, bekçi, bilgisayar donanım, teknoloji teknikeri, bilgisayar kurulum bakım elemanı, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, elemanı, gıda mühendisi ve teknikeri, tekstilde kalite kontrolcü, konfeksiyon işçisi, makine mühendisi, mekanik bakım onarımcısı, bankada müşteri temsilcisi, ön muhasebeci, lojistik eleman, makineci (dikiş)" gibi meslekler yer alıyor.

ÇALIŞAN SAYISI 1.9 MİLYON YÜKSELDİ

SGK verilerine göre pandemi döneminde zorunlu sigortalı çalışan sayısı 1.9 milyon kişi artış gösterdi. Pandemi döneminde çalışmaya başlayan her on kişiden sekizi sigortalı olarak çalıştı. Bu dönemde 3.8 milyon kişi kısa çalışma ödeneğinden faydalandı. Mart 2020 tarihinde 20.2 milyon olan Sosyal Sigortalar Kurumu kayıtlarındaki zorunlu sigortalı kişi sayısı geçtiğimiz yıl Ekim itibariyle yükseliş göstermeye başladı.

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