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137 ülkeden topladı! 6 bin parçalık koleksiyonun değeri dudak uçuklattı!

Bursa İnegöl'de yaşayan 53 yaşındaki fotoğraf sanatçısı Resul Gümüş, 14 yılda 137 ülke gezerek 6 bin parçalık koleksiyon oluşturdu. Yaklaşık 50 bin euro değerindeki koleksiyonunu müzeye dönüştürmeyi hedefleyen Gümüş'ün rotasında şimdi 197 ülke var.

137 ülkeden topladı! 6 bin parçalık koleksiyonun değeri dudak uçuklattı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki fotoğraf sanatçısı Resul Gümüş, dünyayı keşfetme tutkusunu 14 yıldır sürdürüyor. İlk yurt dışı seyahatini 2012 yılında gerçekleştiren Gümüş, bugüne kadar 137 ülkeyi ziyaret etti. Gezdiği ülkelerden topladığı magnet ve biblolarla evinde dikkat çeken bir koleksiyon oluşturan Gümüş'ün hedefi ise 197 ülkenin tamamını görmek.

Bugüne kadar ziyaret ettiği ülkelerden yaklaşık 3 bin magnet ve 3 bin biblo alan Gümüş'ün koleksiyonunda toplam 6 bin parça bulunuyor. Yaklaşık 50 bin euro değerindeki koleksiyonun önemli bir bölümünü evinin iki ayrı odasında sergileyen Gümüş, artan parça sayısı nedeniyle yer sıkıntısı yaşamaya başladı. Fotoğraf sanatçısı, ilerleyen dönemde daha büyük bir alan kiralayarak koleksiyonunu müzeye dönüştürmeyi planlıyor.

137 ülkeden topladı! 6 bin parçalık koleksiyonun değeri dudak uçuklattı! 1

14 YILDA 4 YILINI YURT DIŞINDA GEÇİRDİ

Dünyayı gezmenin hayatının önemli bir parçası haline geldiğini belirten Resul Gümüş, seyahat temposuyla dikkat çekiyor. Son 90 günün 45 gününü yurt dışında geçirdiğini aktaran Gümüş, bugüne kadarki yolculuklarının toplamda yaklaşık 1400 güne, başka bir ifadeyle 4 yıla karşılık geldiğini ifade etti.

Gezdiği yerleri yalnızca fotoğraflarla değil, topladığı hatıra eşyalarıyla da ölümsüzleştiren Gümüş, dünyanın 100 ikonik noktasından 96'sını görme fırsatı buldu. Seyahatlerini fotoğraf sanatçılığıyla birleştiren Gümüş, farklı coğrafyalarda karşılaştığı doğal güzellikleri de objektifine yansıtmayı sürdürüyor.

137 ülkeden topladı! 6 bin parçalık koleksiyonun değeri dudak uçuklattı! 2

SEYAHATLERİNDE UNUTAMADIĞI OLAYLAR YAŞADI

Dünyanın farklı ülkelerini gezerken çeşitli zorluklarla da karşılaşan Gümüş, bazı seyahatlerinin beklenmedik olaylarla sonuçlandığını anlattı. Cezayir'de drone nedeniyle yaklaşık bir ay boyunca mahsur kalan fotoğraf sanatçısı, ülkeye girişte gümrükte fark edilmeyen drone'un çıkış sırasında sorun oluşturduğunu belirtti.

Drone'un ülkeye sokulmasının yasak olduğunu ancak gümrük kontrolünde tespit edilmediğini aktaran Gümüş, çıkışta cihazı ülkeye kaçak soktuğu gerekçesiyle kendisine ceza verileceğinin söylendiğini ifade etti. Bu nedenle yaklaşık bir ay ülkeden ayrılamadığını kaydetti.

Rusya'da sorguya alınan Gümüş, Romanya'da ise düz yolda yürürken bacağını kırdı. Lesotho'da vize alamaması nedeniyle ülkeye giriş ve çıkış sırasında da sorun yaşayan fotoğraf sanatçısı, ülkeye kaçak girmek ve kaçak çıkmak zorunda kaldığını anlattı.

137 ülkeden topladı! 6 bin parçalık koleksiyonun değeri dudak uçuklattı! 3

İLK KEZ YURT DIŞINDA MAHKEMEYE ÇIKTI

Seyahatleri sırasında yaşadığı olayların hukuki sürece de taşındığını belirten Gümüş, yurt dışında ilk kez mahkemeye çıktığını söyledi. Bu süreçte cezaevinde kalmadığını, ancak pasaportuna el konulduğunu ve belirli bir süre yurt dışına çıkışının yasaklandığını aktardı. Söz konusu olay sırasında eşinin de yanında bulunduğunu ifade etti.

Son seyahatini Pakistan'a gerçekleştiren Gümüş, burada özellikle K2 Dağı ve çevresindeki doğal güzellikleri fotoğrafladı. Bölgeden etkileyici görüntülerle döndüğünü belirten fotoğraf sanatçısı, dünyanın farklı noktalarını keşfetmeye devam etmek istediğini dile getirdi.

137 ülkeden topladı! 6 bin parçalık koleksiyonun değeri dudak uçuklattı! 4

HEDEFİ 197 ÜLKEYİ TAMAMLAYIP KOLEKSİYONUNU MÜZEYE DÖNÜŞTÜRMEK

Dünyada ziyaret etmeyi hedeflediği ülke sayısını 197 olarak belirleyen Resul Gümüş, henüz Orta Afrika'daki ve Karayipler'deki bazı ülkelere gitmediğini söyledi. Eksik kalan rotaları da tamamlayarak hedefine ulaşmak isteyen Gümüş, aynı zamanda İnegöl'de dünyayı en çok gezen insan olmayı amaçlıyor.

Koleksiyonunu yalnızca kişisel bir hobi olarak görmeyen Gümüş, özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin bu parçaları yakından incelemesini istiyor. Çocukların farklı ülkeleri, dünyaca ünlü yapıları ve ikonik noktaları tanımasını hedefleyen fotoğraf sanatçısı, topladığı eserlerin gençlerin görsel hafızasına katkı sağlamasını arzuluyor.

Evinde iki odayı dolduran koleksiyonunu muhafaza etmenin ve sergilemenin giderek zorlaştığını belirten Gümüş, daha büyük bir yer kiralayarak burayı müzeye dönüştürmek istiyor. Böylece bugüne kadar biriktirdiği yaklaşık 6 bin parçayı yalnızca kendisinin değil, herkesin görebilmesini ve faydalanabilmesini hedefliyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İnegöl koleksiyon
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