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14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL?, 14, 18 ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu? İşte 16 Ekim güncel altın bilezik fiyatları...

16.10.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları merak konusu oldu. Bilindiği üzere altın, altın bilezik fiyatları dolarla beraber hareket ediyor. Altın ve altın bilezik fiyatları bu haftayı düşüş ile kapattı. Yeniden bin TL'nin üzerine çıkan gram altın, 981 TL'ye geriledi. Peki 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL?, 14, 18 ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu? İşte güncel altın bilezik fiyatları...

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL?, 14, 18 ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu? İşte 16 Ekim güncel altın bilezik fiyatları...

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları 14 Ekim 2022 Cuma gününü değer kaybıyla kapattı. 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarında yüzde 1'i aşkın düşüş meydana geldi. Peki 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL?, 14, 18 ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL?, 14, 18 ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu? İşte 16 Ekim güncel altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

14 ayar altın bilezik 548,01 TL'den alınıyor ve 655,38 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın bileziğin alışı 697,22 TL, satışı ise 824,00 TL oldu.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bileziğin alışı 904,77 TL, satışı ise 935,06 TL.

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Anahtar Kelimeler:
Altın altın bilezik
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