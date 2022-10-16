14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL?, 14, 18 ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu? İşte 16 Ekim güncel altın bilezik fiyatları...

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları 14 Ekim 2022 Cuma gününü değer kaybıyla kapattı. 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarında yüzde 1'i aşkın düşüş meydana geldi. Peki 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL?, 14, 18 ve 22 ayar bilezik ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

14 ayar altın bilezik 548,01 TL'den alınıyor ve 655,38 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın bileziğin alışı 697,22 TL, satışı ise 824,00 TL oldu.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bileziğin alışı 904,77 TL, satışı ise 935,06 TL.



