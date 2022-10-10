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14 ayar altın bilezik kaç TL? 10 Ekim Pazartesi 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları!

10.10.2022 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 10 Ekim 2022 Pazartesi günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 1000 TL'nin üzerine çıkan gram altın fiyatı bugün açılışı 1000 TL seviyesinde yaptı. 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları merak konusu oldu. Peki, 14 ayar altın bilezik kaç TL? İşte 10 Ekim Pazartesi günü güncel 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 ayar altın bilezik kaç TL? 10 Ekim Pazartesi 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları!

Altın bilezik fiyatları 10 Ekim 2022 Pazartesi günü arama motorlarında sorgulanıyor. Piyasalar 10 Ekim Pazartesi günü açıldı. Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Peki 14 ayar altın bilezik kaç TL? 10 Ekim Pazartesi günü 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...

bilezik altın

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 943,97 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 927,44 TL, satışı ise 935,99 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 740,61 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 735,03 TL'den alınıyor ve 735,17 TL'den satılıyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 677,13 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 561,06 TL, satışı 671,97 TL oldu.

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10 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

10 Ekim Pazartesi günü yani piyasaların açıldığı ilk günde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.014,53 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.010,06 lira satış fiyatı 1.010,27 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.754,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.594,00 TL satış fiyatı 6.677,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.388,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.295,00 TL alış ve 3.337,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1,694,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 10 Ekim itibariyle 1.654,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.675,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 6.585,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.669,00 TL

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