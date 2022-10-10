14 ayar altın bilezik kaç TL? 10 Ekim Pazartesi 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları!

Altın bilezik fiyatları 10 Ekim 2022 Pazartesi günü arama motorlarında sorgulanıyor. Piyasalar 10 Ekim Pazartesi günü açıldı. Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Peki 14 ayar altın bilezik kaç TL? 10 Ekim Pazartesi günü 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...
Önceki gün kapanışını 943,97 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 927,44 TL, satışı ise 935,99 TL oldu.
Önceki gün kapanışını 740,61 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 735,03 TL'den alınıyor ve 735,17 TL'den satılıyor.
Önceki gün kapanışını 677,13 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 561,06 TL, satışı 671,97 TL oldu.
10 Ekim Pazartesi günü yani piyasaların açıldığı ilk günde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 1.014,53 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.010,06 lira satış fiyatı 1.010,27 liradan işlem görüyor.
Önceki kapanışını 6.754,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.594,00 TL satış fiyatı 6.677,00 TL üzerinden işlem görüyor.
Önceki kapanışını 3.388,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.295,00 TL alış ve 3.337,00 TL satış fiyatına sahip.
Çeyrek altın, son kapanışını 1,694,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 10 Ekim itibariyle 1.654,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.675,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Tam altın alış fiyatı: 6.585,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 6.669,00 TL
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