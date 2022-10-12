14 ayar altın bilezik kaç TL? 12 Ekim Çarşamba 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar?

Altın bilezik fiyatları 12 Ekim 2022 Çarşamba günü arama motorlarında sorgulanıyor. Haftanın üçüncü gününde altın fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Peki 14 ayar altın bilezik kaç TL? 12 Ekim Çarşamba günü 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar?
Önceki gün kapanışını 932,48 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 915,62 TL, satışı ise 922,37 TL oldu.
Önceki gün kapanışını 727,04 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 725,44 TL'den alınıyor ve 725,61 TL'den satılıyor.
Önceki gün kapanışını 661,29 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 551,75 TL, satışı 660,47 TL oldu.
12 Ekim Çarşamba günü haftanın üçüncü gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 995,95 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 996,83 lira satış fiyatı 997,03 liradan işlem görüyor.
Önceki kapanışını 6.595,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.530,00 TL satış fiyatı 6.607,00 TL üzerinden işlem görüyor.
Önceki kapanışını 3.309,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.271,00 TL alış ve 3.316,00 TL satış fiyatına sahip.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.655,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 12 Ekim itibariyle 1.636,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.656,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Tam altın alış fiyatı: 6.511, TL TL
Tam altın satış fiyatı: 6.586,00 TL
Okuyucu Yorumları 0 yorum