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14 ayar altın bilezik kaç TL? 12 Ekim Çarşamba 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar?

12.10.2022 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 12 Ekim 2022 Çarşamba günü merak konusu oldu. Altın düşüşe geçti. Öte yandan Önceki kapanışını 18,5840 Türk Lirası seviyelerinde gerçekleştiren dolar 18,5753 TL alış, 18.0560 TL satış fiyatından el değiştirdi. 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları merak edildi. Peki, 14 ayar altın bilezik kaç TL? İşte 12 Ekim 2022 Çarşamba günü güncel 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 ayar altın bilezik kaç TL? 12 Ekim Çarşamba 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar?

Altın bilezik fiyatları 12 Ekim 2022 Çarşamba günü arama motorlarında sorgulanıyor. Haftanın üçüncü gününde altın fiyatlarındaki düşüş devam ediyor. Peki 14 ayar altın bilezik kaç TL? 12 Ekim Çarşamba günü 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar?

bilezik altın

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 932,48 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 915,62 TL, satışı ise 922,37 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 727,04 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 725,44 TL'den alınıyor ve 725,61 TL'den satılıyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 661,29 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 551,75 TL, satışı 660,47 TL oldu.

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12 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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12 Ekim Çarşamba günü haftanın üçüncü gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 995,95 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 996,83 lira satış fiyatı 997,03 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.595,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.530,00 TL satış fiyatı 6.607,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.309,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.271,00 TL alış ve 3.316,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.655,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 12 Ekim itibariyle 1.636,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.656,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 6.511, TL TL

Tam altın satış fiyatı: 6.586,00 TL

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