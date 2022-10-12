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DOLAR NE KADAR OLDU? 12 Ekim 2022 güncel euro, sterlin ve dolar fiyatı!

12.10.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ve Euro ile ilgili son dakika gelişmeleri 12 Ekim 2022 Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Evrensel para birimleriyle ilgilenen kişiler internette döviz ve altın kurlarını araştırmaya devam ediyor. Peki, dolar ne kadar oldu? İşte 12 Ekim 2022 Çarşamba günü güncel euro, sterlin ve dolar fiyatı...

DOLAR NE KADAR OLDU? 12 Ekim 2022 güncel euro, sterlin ve dolar fiyatı!

Dolar ve Euroda son durum hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. Dolar geçtiğimiz gün 18,5753 TL alış, 18.5903 TL satış fiyatından işlem gördü. Euro ise 18.0421 TL alış, 18.0560 TL satış fiyatından el değiştirdi. Peki, 12 Ekim dolar ne kadar oldu? İşte 12 Ekim 2022 Çarşamba günü güncel euro, sterlin ve dolar fiyatı...

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DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,5840 Türk Lirası seviyelerinde gerçekleştiren dolar 18,5753 TL alış, 18.0560 TL satış fiyatından el değiştirdi.

12 Eylül Çarşamba günü dolar ve euroda son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,11'lik artışla yapan euro 18,0584 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18.0458 TL alış fiyatından, 18,0712 TL satış fiyatından işlem gördü.

STERLİN NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 20,3576 TL'den gerçekleştiren sterlin 20,3356 Tl alış, 20,3796 TL satış fiyatından işlem gördü.

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