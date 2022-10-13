14 ayar altın bilezik ne kadar? 13 Ekim Perşembe 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları kaç TL?

Güncel altın bilezik fiyatları, 13 Ekim 2022 Perşembe günü arama motorlarında sorgulanıyor. Altın piyasası bugün (13 Ekim 2022 Perşembe) Amerika Birleşik Devletleri’nde açıklanacak olan enflasyon verilerini de yakından takip ediyor. Birçok vatandaş ve yatırımcı konuya ilişkin internette araştırma yapıyor. Peki, 14 ayar altın bilezik ne kadar? 13 Ekim 2022 Perşembe günü 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ve detaylar haberimizde...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 922,46 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 919,57 TL, satışı ise 926,49 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 729,12 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 727,13 TL'den alınıyor ve 727,24 TL'den satılıyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 663,57 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 553,04 TL, satışı 662,45 TL oldu.

13 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

13 Ekim Perşembe günü haftanın dördüncü gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 998,79 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 996,16 lira satış fiyatı 996,33 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.618,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.526,00 TL satış fiyatı 6.608,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.320,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.271,00 TL alış ve 3.317,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.661,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 13 Ekim itibariyle 1.638,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.658,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 6.523,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.599,00 TL

