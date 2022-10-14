DOLAR NE KADAR, KAÇ TL? 14 Ekim 2022 güncel euro, sterlin ve dolar fiyatları!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve euro'da son durum, dün ABD enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında döviz kuruna ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL? 14 Ekim 2022 güncel euro, sterlin ve dolar fiyatları ile detaylar haberimizde...

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,5577 Türk Lirası seviyelerinde gerçekleştiren dolar 18,5486 TL alış, 18,5670 TL satış fiyatından el değiştirdi.

Dolar, euro ve sterlinde son duruma piyasalar açıldığında eş zamanlı olarak yer verilecektir...

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,23'lük artışla yapan euro 18,1690 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18.1512 TL alış fiyatından, 18,1870 TL satış fiyatından işlem gördü.

STERLİN NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 21,0400 TL'den gerçekleştiren sterlin 21,0148 TL alış, 21,0652 TL satış fiyatından işlem gördü.



