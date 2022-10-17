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14 ayar altın bilezik ne kadar? 17 Ekim 2022 Pazartesi 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları!

17.10.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları 17 Ekim 2022 Pazartesi günü arama motorlarında sorgulanıyor. "14 ayar altın bilezik ne kadar?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Geçtiğimiz gün önceki kapanışını 17.5773 TL'den yapan dolar, 18,5661 TL alış, 18,5885 satış fiyatından işlem gördü. Önceki kapanışını 18,0997 TL'den yapan Euro ise 18,0879 TL alış, 18,1116 TL satış fiyatından el değiştirdi. Peki, 14 ayar altın bilezik kaç TL? İşte 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 ayar altın bilezik ne kadar? 17 Ekim 2022 Pazartesi 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları!

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları 17 Ekim 2022 Pazartesi günü internette araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarında yüzde 1'i aşkın düşüş meydana geldi. İşte 17 Ekim 2022 Pazartesi günü 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...

bilezik altın

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 927,15 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 905,11 TL, satışı ise 914,80 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 725,91 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 716,59 TL'den alınıyor ve 717,10 TL'den satılıyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 663,48 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 548,62 TL, satışı 657,37 TL oldu.

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17 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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17 Ekim Pazartesi günü altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 981,97, TL üzerinden yapan gram altın 984,79 liradan alınıyor, 984,98 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.617,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.477,00 liradan alınıyor, 6.558,00 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.320,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.243,00 liradan alınıyor, 3.289,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.659,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 17 Ekim itibariyle 1.624,00 liradan alınıyor, 1.646,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın alış fiyatı: 6.478,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.561,00 TL

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