14 ayar altın bilezik ne kadar? 17 Ekim 2022 Pazartesi 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları!

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları 17 Ekim 2022 Pazartesi günü internette araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarında yüzde 1'i aşkın düşüş meydana geldi. İşte 17 Ekim 2022 Pazartesi günü 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...
Önceki gün kapanışını 927,15 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 905,11 TL, satışı ise 914,80 TL oldu.
Önceki gün kapanışını 725,91 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 716,59 TL'den alınıyor ve 717,10 TL'den satılıyor.
Önceki gün kapanışını 663,48 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 548,62 TL, satışı 657,37 TL oldu.
17 Ekim Pazartesi günü altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 981,97, TL üzerinden yapan gram altın 984,79 liradan alınıyor, 984,98 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 6.617,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.477,00 liradan alınıyor, 6.558,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 3.320,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.243,00 liradan alınıyor, 3.289,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.659,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 17 Ekim itibariyle 1.624,00 liradan alınıyor, 1.646,00 liradan satılıyor.
Tam altın alış fiyatı: 6.478,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 6.561,00 TL
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