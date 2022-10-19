14 ayar altın bilezik ne kadar? 19 Ekim Çarşamba 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları kaç TL?

Güncel altın bilezik fiyatları, 19 Ekim 2022 Çarşamba günü internette araştırılıyor. Bilindiği üzere Merkez Bankası faiz kararının alınacağı PPK toplantısı yarın yapılacak. TCMB tarafından Eylül ayında gerçekleştirilen toplantıda politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 12,00 seviyesine çekmişti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı yarın (20 Ekim) saat 14:00'te açıklanacak. TCMB faiz kararı öncesi "14 ayar altın bilezik ne kadar?" sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. 19 Ekim 2022 Çarşamba günü 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ve ayrıntılar haberimizde...
Önceki gün kapanışını 915,39 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 922,48 TL, satışı ise 920,40 TL oldu.
Önceki gün kapanışını 720,27 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 721,29 TL'den alınıyor ve 721,43 TL'den satılıyor.
Önceki gün kapanışını 656,80 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 550,40 TL, satışı 658,94 TL oldu.
19 Ekim Çarşamba günü altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 987,48, TL üzerinden yapan gram altın 985,11 liradan alınıyor, 985,29 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 6.593,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.488,00 liradan alınıyor, 6.586,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 3.309,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.248,00 liradan alınıyor, 3.304,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.656,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 19 Ekim itibariyle 1.627,00 liradan alınıyor, 1.654,00 liradan satılıyor.
Tam altın alış fiyatı: 6.490,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 6.587,00 TL
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