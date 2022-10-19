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14 ayar altın bilezik ne kadar? 19 Ekim Çarşamba 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları kaç TL?

19.10.2022 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güncel altın bilezik fiyatları 19 Ekim 2022 Çarşamba günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan geçtiğimiz gün önceki kapanışını 18,5787 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolar 18,5714 TL alış, 18,5860 satış fiyatından işlem gördü. Peki, bugün 14 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 19 Ekim 2022 Çarşamba günü 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 ayar altın bilezik ne kadar? 19 Ekim Çarşamba 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları kaç TL?

Güncel altın bilezik fiyatları, 19 Ekim 2022 Çarşamba günü internette araştırılıyor. Bilindiği üzere Merkez Bankası faiz kararının alınacağı PPK toplantısı yarın yapılacak. TCMB tarafından Eylül ayında gerçekleştirilen toplantıda politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 12,00 seviyesine çekmişti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı yarın (20 Ekim) saat 14:00'te açıklanacak. TCMB faiz kararı öncesi "14 ayar altın bilezik ne kadar?" sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. 19 Ekim 2022 Çarşamba günü 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları ve ayrıntılar haberimizde...

bilezik altın

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 915,39 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 922,48 TL, satışı ise 920,40 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 720,27 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 721,29 TL'den alınıyor ve 721,43 TL'den satılıyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 656,80 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 550,40 TL, satışı 658,94 TL oldu.

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19 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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19 Ekim Çarşamba günü altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 987,48, TL üzerinden yapan gram altın 985,11 liradan alınıyor, 985,29 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.593,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.488,00 liradan alınıyor, 6.586,00 liradan satılıyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.309,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.248,00 liradan alınıyor, 3.304,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.656,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 19 Ekim itibariyle 1.627,00 liradan alınıyor, 1.654,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın alış fiyatı: 6.490,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.587,00 TL

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