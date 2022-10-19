FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. DOLAR NE KADAR, KAÇ TL? 19 Ekim 2022 güncel euro, sterlin ve dolar fiyatları!

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL? 19 Ekim 2022 güncel euro, sterlin ve dolar fiyatları!

19.10.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar ne kadar oldu, sorusunun yanıtı 19 Ekim 2022 Çarşamba günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak edildi. Merkez Bankası faiz kararının alınacağı PPK toplantısı yarın yapılacak. TCMB tarafından Eylül ayında gerçekleştirilen toplantıda politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 12,00 seviyesine çekmişti. Güncel USD, euro ve sterlin fiyatları internette araştırılıyor. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? Euro kaç lira oldu? İşte 19 Ekim 2022 güncel euro, sterlin ve dolar fiyatları...

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL? 19 Ekim 2022 güncel euro, sterlin ve dolar fiyatları!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve euro'da son durum merak konusu oldu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı yarın (20 Ekim) saat 14:00'te açıklanacak. TCMB faiz kararı öncesi birçok kişi arama motorlarında döviz kuruna ilişkin araştırma yapıyor. Peki, dolar ne kadar, kaç TL? 19 Ekim 2022 güncel euro, sterlin ve dolar fiyatları...

d

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,5787 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolar 18,5714 TL alış, 18,5860 satış fiyatından işlem gördü.

19 Ekim 2022 Çarşamba günü dolar, euro ve sterlinde son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

e1

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,08'lik düşüşle yapan euro 18,3004 TL'den seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,2872 TL alış, 18,3136 TL satış fiyatından el değiştirdi.

e2

STERLİN NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 21,0772 TL'den gerçekleştiren sterlin 21,0618 TL alış, 21,0927 TL satış fiyatından işlem gördü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ocak 2023 zammı ile yeni asgari ücret hesabı başladı! Ocak 2023 zammı ile yeni asgari ücret hesabı başladı!
'Ankara'dan kulis bilgisi' dedi! Asgari ücret....'Ankara'dan kulis bilgisi' dedi! Asgari ücret....
İnternetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor!İnternetten alışveriş yapan herkesi ilgilendiriyor!
Anahtar Kelimeler:
Euro Türk lirası dolar dolar ne kadar oldu dolar son dakika döviz kuru sterlin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Dünya Şampiyonu' sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan'dan Türk bayraklı yanıt! Nezaket dışı hamleyi böyle önledi... Ödül törenine damga vurdu

'Dünya Şampiyonu' sporcumuz Derya Ceren Çağlıyan'dan Türk bayraklı yanıt! Nezaket dışı hamleyi böyle önledi... Ödül törenine damga vurdu

"Bakan'dan alınan bilgiye göre..." Asgari ücrette tüm hesaplar değişti

"Bakan'dan alınan bilgiye göre..." Asgari ücrette tüm hesaplar değişti

Banka promosyonu iade edilebilir! Emekliler dikkat

Banka promosyonu iade edilebilir! Emekliler dikkat

Salah ile Guardiola'nın konuşmaları ortaya çıktı! Teknolojide son nokta...

Salah ile Guardiola'nın konuşmaları ortaya çıktı! Teknolojide son nokta...

EYT sonrası 92 bin TL fark kazanabilirsiniz! Bu hesabı ezberleyin

EYT sonrası 92 bin TL fark kazanabilirsiniz! Bu hesabı ezberleyin

Otomobilde ÖTV indirimi gelecek mi? 2023 bütçesi...

Otomobilde ÖTV indirimi gelecek mi? 2023 bütçesi...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Bir saatten uzun süre ölüydü! Başka alemlere geçişini anlattı

Bir saatten uzun süre ölüydü! Başka alemlere geçişini anlattı

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Boşanma davasında 'çıplak fotoğraf albümü skandalı'!

Boşanma davasında 'çıplak fotoğraf albümü skandalı'!

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

Yemek için sıraya giriyorlar: Ölüme götürüyor

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.