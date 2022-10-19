Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri ve euro'da son durum merak konusu oldu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı yarın (20 Ekim) saat 14:00'te açıklanacak. TCMB faiz kararı öncesi birçok kişi arama motorlarında döviz kuruna ilişkin araştırma yapıyor. Peki, dolar ne kadar, kaç TL? 19 Ekim 2022 güncel euro, sterlin ve dolar fiyatları...

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,5787 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolar 18,5714 TL alış, 18,5860 satış fiyatından işlem gördü.

19 Ekim 2022 Çarşamba günü dolar, euro ve sterlinde son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,08'lik düşüşle yapan euro 18,3004 TL'den seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,2872 TL alış, 18,3136 TL satış fiyatından el değiştirdi.

STERLİN NE KADAR, KAÇ TL?

Önceki kapanışını 21,0772 TL'den gerçekleştiren sterlin 21,0618 TL alış, 21,0927 TL satış fiyatından işlem gördü.

