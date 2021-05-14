14 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu | ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

Alışveriş tutkunları ve ihtiyaçlarına yönelik alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar merakla ŞOK aktüel ürünler kataloğunu beklemeye koyulmuştu. ŞOK market şubelerinde ve Cepte Şok'ta geçerli olacak birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı katalog yayınlandı. Peki ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

14 MAYIS ŞOK AKTÜEL KATALOĞU... ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında ALCATEL marka 3’lü arka kameralı 4000 mAh bataryalı ve 2 yıl garantili cep telefonu 1.599 TL'ye satışa sunuldu. Şık ve etkileyici tasarımı ile büyük ilgi görecek Queen Retro Çelik Kettle ise 449 TL üzerinden tüketicinin beğenisine sunuldu.

Kataloğun ikinci sayfasında Erinöz markalı Olea 3 Kişilik Yatarlı Salıncak 2.199 TL'den, Anka Askılı Bahçe Salıncağı ise 1.599 TL'den satışa sunuldu.

Kataloğun üçüncü sayfasında tüketiciler için Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 14,95 TL'den, Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 19,95 TL'den ve Elegan Kapitone Yastık ise 29,95 TL'den satışa sunuldu.



