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14 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu | ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

14.05.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs haftasının ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Vatandaşlar ve alışveriş tutkunları merakla ŞOK aktüel ürünler kataloğunu beklemeye koyulmuştu. Peki ŞOK market şubelerinde ve Cepte Şok'ta geçerli olacak birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı katalogda neler var? ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var? İşte 14 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

14 Mayıs ŞOK aktüel ürünler kataloğu | ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

Alışveriş tutkunları ve ihtiyaçlarına yönelik alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar merakla ŞOK aktüel ürünler kataloğunu beklemeye koyulmuştu. ŞOK market şubelerinde ve Cepte Şok'ta geçerli olacak birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı katalog yayınlandı. Peki ŞOK aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

14 MAYIS ŞOK AKTÜEL KATALOĞU... ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLERDE BU HAFTA NELER VAR?

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında ALCATEL marka 3’lü arka kameralı 4000 mAh bataryalı ve 2 yıl garantili cep telefonu 1.599 TL'ye satışa sunuldu. Şık ve etkileyici tasarımı ile büyük ilgi görecek Queen Retro Çelik Kettle ise 449 TL üzerinden tüketicinin beğenisine sunuldu.

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Kataloğun ikinci sayfasında Erinöz markalı Olea 3 Kişilik Yatarlı Salıncak 2.199 TL'den, Anka Askılı Bahçe Salıncağı ise 1.599 TL'den satışa sunuldu.

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Kataloğun üçüncü sayfasında tüketiciler için Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 14,95 TL'den, Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 19,95 TL'den ve Elegan Kapitone Yastık ise 29,95 TL'den satışa sunuldu.

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