14 Mayıs tarihi emeklileri heyecanlandırdı! Bayram ikramiyeleri için 2 bin 860 TL iddiası...

Ramazan Bayramı bu yıl 21 Nisan-24 Nisan arasında olacak. Bayrama 2,5 ay kala emeklilere verilecek ikramiye miktarı şimdiden gündem olmaya başladı. 2023 yılının ilk 6 ayı için yapılan emekli maaş zammının ardından "İkramiyeler ne kadar olacak?" sorusuna yanıt aranmaya başladı.

Emeklilere bayram ikramiyesi konusunda yasal bir düzenleme yok ancak emekliler 2018 yılından bu yana düzenli olarak bayramlardan önce ikramiye alıyor.

GEÇEN YIL EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BİN 100 TL'YDİ

Geçen yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde bin 100 TL ikramiye ödemesi yapılmıştı.

YÜZDE 30'LUK ZAM GÜNDEMDE: 2 BİN 860 TL

TV100'de yer alan habere göre; eğer emekli maaşlarına yapılan yüzde 30'luk zam bayram ikramiyelerine de uygulanırsa söz konusu tutar bin 430 TL'ye yükselecek. Kurban Bayramı'yla birlikte 2023 ikramiye tutarı toplamda 2 bin 860 TL olacak.

Bu tutar konusunda ise emeklileri umutlandıran bir takvim söz konusu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Mevsim şartlarını dikkate alarak belki birazcık öne çekerek tarihini güncelleyeceğimiz 2023 seçimlerinin önemini en iyi sizler biliyorsunuz. Bu imtihandan da AK Parti'nin başarıyla geçmesini sağlamak hepimizin sorumluluğundadır" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'seçimler öne çekilebilir' mesajı gündem yarattı. Kulislerde 14 Mayıs tarihi öne çıkarken, bu durumda seçim Ramazan Bayramı'nın kısa süre sonrasına denk gelecek.

Seçime bu kadar yakın bir tarihte emeklilerin beklentilerinin karşılanması ise yüksek bir olasılık olarak değerlendiriliyor.

Bu konuda son karar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olacak.



