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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz EYT mektubu! Esnaf için pirim günü eşitlenecek mi? İlk maaşların yatacağı tarih netleşiyor...

09.01.2023 06:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için milyonların beklediği düzenlemeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Şimdi tüm gözler yeni yıl ve bütçe maratonunun ardından mesaiye başlayacak olan TBMM'ye çevrildi. Hükümetin hazırladığı taslağın bu hafta Meclis'e gelmesi beklenirken, EYT konusunda bir girişim de esnaflardan geldi. Esnaflar Odası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz bir mektup göndererek pirim günüyle ilgili eşitlik talebini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz EYT mektubu! Esnaf için pirim günü eşitlenecek mi? İlk maaşların yatacağı tarih netleşiyor...

Yasalaştığında tam 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolunun açılacağı EYT düzenlemesiyle ilgili yasa teklifinin bu ay içerisinde Meclis'e sunulması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023'ün ilk Kabine Toplantısı sonrası, düzenlemenin yol haritasını açıklaması bekleniyor.

ESNAFTAN ERDOĞAN'A EYT MEKTUBU

ATV Haber'de yer alan habere göre; Kabine öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a esnaftan da bir mektup gönderildi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken; işçiler için 5 bin olan pirim gününün esnaf için 9 bin olarak uygulandığına dikkat çekti, emeklilik şartlarının eşitlenmesini istedi.

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Esnafın emeklilik talebi de Kabine Toplantısı'nda masada olacak.

EYT MESAİSİ BU AY BAŞLIYOR

EYT düzenlemesi hızla imzaya açılıp, önce komisyona sonra da Genel Kurul'un önüne gelecek. Planlanan takvime göre yeni yılın kabul edilecek ilk yasalarından biri olacak.

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Çalışanlar isteğe bağlı emekli olacak. Kamu kurumları dışında emeklilik hakkı elde edenlerin yüzde 80'inin çalışmaya devam etmesi bekleniyor.

Emekli maaşı için ilk şartsa istifa etmek. Düzenlemede kadınlar için 20, erkekler içinse 25 yıl hizmet şartı aranacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ayrımı olmayacak. Taşerondan kadroya geçip emekli olmak isteyenler için de ayrı bir düzenleme yapılacak.

Düzenleme yurt dışında çalışanları da kapsayacak.

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KESİNTİ OLMAYACAK

EYT'li olup çalışmaya devam edenlerin maaşlarında herhangi bir kesinti yapılmayacak.

EYT'DE İLK MAAŞLAR NE ZAMAN?

Maaşlar Meclis takvimine göre en geç Mart 2023'te hesaplara yatacak. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, EYT düzenlemesindeki takvimle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

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"Pazartesi Plan ve Bütçe Komisyonu var. Özellikle memur maaşları, emekli maaşları. Salı günü Genel Kurul kabul ederse, 15 Ocak'a kadar hayata geçmesini istiyoruz. Bu dönemde sözleşmeli personelin kadroya alınması var. Çok teknik konular bunlar. Bakanlıktaki arkadaşlarımız çok yoğun çalışıyor. O komisyondan geçecek. Sonra da EYT ile çalışmalarımız olacak. Şubatın ortalarına kadar geçmesini umut ediyorum. En geç mart ayında maaşlar yatacak diye düşünüyorum."


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Esnaf EYT

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