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14 milyon 600 bin kişi bu haberi bekliyordu! Borçlar siliniyor... Yapılandırmadan faydalanmak için ise bu iki şarta dikkat!

19.03.2023 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonları ilgilendiren borç yapılandırma düzenlemesi yürürlüğe girdi. Vergi borçlarından trafik cezalarına, belediyelere olan borçlara kadar bir çok alanda yapılandırma fırsatı geldi. Yapılandırmanın bozulmaması içinse iki şart var. Peki hangi borçlar silinecek? Başvurular nereden ve nasıl yapılacak? İşte tüm detaylar...

14 milyon 600 bin kişi bu haberi bekliyordu! Borçlar siliniyor... Yapılandırmadan faydalanmak için ise bu iki şarta dikkat!

Öğrenim kredisinden emlak ve taşıtlar vergisi, sigorta prim borçları hatta trafik cezalarına kadar birçok kalemde vatandaşlara nefes aldıracak vergi affı yürürlüğe girdi. 14 milyon 600 bin kişinin ve 3 milyon 300 bin işletmenin sigorta prim borcu ve genel sağlık sigorta borcu yapılandırılabilecek.

2 BİN TL'NİN ALTINDAKİ TÜM BORÇLAR SİLİNECEK

31 Aralık 2022'den önceki 2 bin TL'nin altındaki tüm borçlar silinecek.

48 AY VADEYLE YAPILANDIRMA FIRSATI

İdari para cezası borçlarında alacaktan yüzde 25 oranında indirim sağlanacak. Borçlar 48 ayda ödenebilecek. Yani vatandaşlar borçlarını 12, 24, 36 veya 48 ay taksit seçeneğiyle yapılandırabilecek.

YAPILANDIRMANIN BOZULMAMASI İÇİN DİKKAT!

ATV Haber'de yer alan habere göre; yapılandırmanın bozulmaması içinse ilk iki taksidin süresinde ödenmiş olması ve bir yıl içerisinde en fazla 3 taksitin atlatılması şartı var.

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Örneğin; isteğe bağlı sigorta kapsamında primini kendi yatıranların Mart ayı içerisinde başvurması halinde Nisan 2022'den sonraki aylara ait prim borçları da yapılandırma kapsamına girecek.

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İsteğe bağlı sigorta primlerinin, sigortalılık süresinden sayılması için 12 ay içerisinde yapılandırılması gerekiyor.

Borcu olanların verdiği emeklilik dilekçesi de borcun ödendiği tarihte geçerli sayılacak.

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NEREDEN, NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

Yapılandırma başvurusu için iki yol var. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi üzerinden ya da vergi dairelerine giderek şahsen başvuru yapılabilecek.

Ödemeleri de kredi kartıyla ya da havaleyle yapmak da mümkün.

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Anahtar Kelimeler:
borç Yapılandırma

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